Moc doufám, že budu mít ten nejdelší vous v životě, říká Gulaš

Že by své sehrály zázračné účinky vody z legendárních artézských studní, základní ingredience slavného plzeňského ležáku? „Já myslím, že spíš shoda okolností,“ směje se 33letý Gulaš. „Kubalda je rozený střelec, Mertlík měl loni úžasnou fazonu. Že se to povedlo letos mně, je příjemné a vážím si toho. Ale velkou zásluhu na tom má celý mančaft,“ říká lídr třetího týmu po základní části soutěže.

Gulaš zároveň obhájil pozici nejproduktivnějšího hráče extraligy, pětibodovým náskokem před libereckým Markem Kvapilem.

Co řadíte výš, produktivitu, nebo tabulku střelců?

Bodování, určitě. Já mám vlastně raději, když někomu přihraji na gól. Dřív jsem chtěl branky hlavně sám střílet, v tom jsem se postupem let změnil. Teď je pro mě cennější, když se mi povede někomu předložit puk před prázdnou branku. Jenže tuhle roli mi teď vzal Honza Kovář, který mi to tam krásně servíruje... Proto jsem vyhrál tabulku střelců. Přihrávky, které dostávám, jsou prvotřídní a nebylo už vlastně těžké z nich skórovat.

62 bodů nasbíral Milan Gulaš (30 gólů + 32 přihrávek) a ovládl bodování soutěže. 30 gólů nastřílel loni v základní části i Mertl, předtím 2x kraloval Kubalík (29 a 25). 61 bodů měl Gulaš na kontě v produktivitě základní části v minulé sezoně (23 + 38).

Je pro střelce klíčové, jak si sedne s centrem své formace?

Určitě. Každý hráč má v lajně svoji úlohu. Křídlo nemůže jenom lítat a dělat věci, které nemá. Jsem rád, že naše lajna funguje a že to klape. Doufám, že to prodáme i v play off.

Bodování dlouho kraloval Marek Kvapil. Kdy jste začal věřit, že byste na vrcholu mohl být vy?

No, asi ve chvíli, kdy jsem poskočil na první flek... Kvápa od začátku sezony potvrzoval neskutečné výkony, sbíral spoustu bodů a odskočil všem. Ale když jsem se k němu přiblížil, nebudu lhát, že jsem bodování nesledoval. Když ta šance přišla, chtěl jsem být první. Ale zároveň to nebylo směrodatné. Pro mě je úplně nejdůležitější, že jsme táhli za jeden provaz jako tým. Kdyby neklapal, nevyskočí ani jednotlivci.

Když se ohlédnete za základní částí, tak...

...tak myslím, že nebyla vůbec špatná. Měli jsme sice na podzim blbé období, kdy jsme se pohybovali okolo desáté příčky, nebodovali a hra nebyla optimální. Ale dokázali jsme se z toho vytáhnout a dostat se na pozice, kdy jsme bojovali o Prezidentský pohár. Utvrdili jsme se v tom, že máme vnitřní sílu, a věřím, že i to prodáme v play off.

Potřetí během čtyř let narazí Plzeň ve čtvrtfinále na Olomouc. Jaká byla vaše první reakce?

Žádná. Jestli chceme pohár, musíme zdolat každého, kdo nám přijde do cesty. Víme, v čem je Olomouc silná, a připravujeme se na to. Zranění kluci se dávají do kupy a já věřím, že do čtvrtfinále půjdeme v plné síle. Asi jsme i favority a nezříkáme se toho. Ale loni to byla urputná série a letos to nebude jiné.

Budou hodně klíčové už první dva zápasy v Plzni?

Netroufám si říct. Loni jsme první prohráli doma na nájezdy a od té chvíle už neprohráli. Nejde to říci předem, v play off rozhoduje spousta věcí. Nechme se překvapit.

V čem je soupeř letos jiný?

Jsou zase o rok zkušenější. Kádr se tam příliš neobměňuje, jen o pár hráčů. A táhne to Zbyňa Irgl, který už toho má za sebou spoustu.

V únoru jste předvedl úžasný pětigólový večer proti Zlínu. A pak líčil, jak jste předtím strávil den na horách s Janem Kovářem a rodinami. Bude něco podobného?

Něco jsme vymýšleli, ale nakonec to neklaplo. Děti nám onemocněly, i my jsme trošku křáplí, takže spíš jsme byli doma a zobali vitamíny.

Mimochodem, po třech dnech volna bylo vidět, že většina spoluhráčů vzala do ruky naposledy žiletky a oholila se. Co vy?

No, já holicí strojek neviděl hodně dlouho...

Vzpomenete si?

Asi ještě ve Švédsku. Tam se hodně držel listopadový Movember. Teď plnovous jen tak neshodím, už si to ani neumím představit. Navíc, ani manželka mi to nepovolí, to by mi doma neprošlo... (smích)

Kdyby se Plzni v play off dařilo, může být váš plnovous hodně dlouhý...

Já moc doufám. Že budu mít nejdelší vous, co jsem v životě měl...

Přijdou před startem čtvrtfinále ještě další rituály?

Nic speciálního. Vyčistím si hlavu doma s rodinou, to je pro mě největší relax. A pak na to půjdeme.