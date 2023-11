Mám černý seznam soupeřů, přiznává plzeňský hokejový tvrďák Houdek

Šestnáct dvouminutových trestů v sedmnácti zápasech, to je bilance třiadvacetiletého zadáka Plzně v této sezoně. „Hokej se ubírá nějakým směrem, rozhodčí si na to dávají pozor a já primárně nechci oslabovat svůj tým. Ale když se něco bude dít a někdo si to vyloženě bude chtít rozdat, jsem jedině pro,“ prohodil Houdek před pátečním duelem 21. kola extraligy, v němž Škoda hostí Olomouc (17.30).

Je třeba v Olomouci hráč, na kterého si na ledě budete dávat větší pozor?

Zrovna v Olomouci není nikdo, koho bych měl napsaného na seznamu. Tam jsou jiní hráči... (úsměv) V Olomouci jsou silní a důrazní borci jako Švrček nebo Škůrek, ale na ně si musíme dát pozor obecně.

Vážně máte seznam soupeřů, které nemusíte?

Jo. Mám černý seznam, kde mám hráče, u kterých opravdu čekám, kdy se mi dostanou do rukou.

Jak se na něj dostali?

To je vyloženě někdo, kdo udělal v předchozích zápasech něco prasáckého. Nebo se na sebe nějakým způsobem snaží upozornit, že by mohl hrát stejnou hru jako já. Ale když přijde na poměřování sil, tak uteče. To nemám rád. Když si někdo chce hrát na to, že je tvrďák, tak by to pak měl i ukázat.

Zatím se držíte, větší trest jste v sezoně ještě nedostal.

Není to úplně o tom, že bych se nenechal vyprovokovat, ale nechci oslabovat tým. Ovšem když si to někdo bude chtít rozdat, jsem jedině pro. Jezdím už nějaký čas za pár hráči, aby rukavice shodili, když si hrají na tvrďáky. Zatím se to nepovedlo. Letos jsem se ještě nerval, ale třeba přijde správný čas, kdy to bude vhodné použít.

Myslíte, že od své extraligové premiéry na Spartě a bitce se současným spoluhráčem Janem Piskáčkem máte u rozhodčích nálepku bitkaře?

Myslím, že ta byla hlavně ze začátku. Všichni si dávali pozor, abych neudělal nějaký faul a snažili se mě někdy možná vyloučit už jen z principu. Aby měli napsanou čárku, že mě upozornili na to, co dělám špatně. Ale teď mi přijde, že se sudí snaží se mnou víc komunikovat. Řeknou, kdy je opravdu dost, ať jdu ze souboje. Ve správnou chvíli to utnou, když je po odpískání okolo naší brány. Musím zaklepat, že to probíhá docela v pohodě.

Michal Houdek (vpravo) se potyčkám nevyhýbá.

Hokej je o gólech. Vy jste se naposledy trefil ze hry loni v prosinci zrovna doma proti Olomouci. Už byste si zase rád zakřičel?

Samozřejmě, radost po gólu je skvělá. Ale radost mi v hokeji dělají jiné věci. To čekání je sice dlouhé, ale pokud budeme sbírat body, nebude mě mrzet, že mám v kolonce gólů nulu.

Minulou neděli v Kladně po vaší střele a dorážce Söderlunda padl v poslední minutě vítězný gól. Hodně emotivní chvíle?

Lvíček (Jakub Lev) výborně udržel puk u mantinelu a poslal mi ho na modrou. Já hlavně nechtěl trefit hráče před sebou, chvíli jsem počkal a pak už se jen snažil, aby šel puk na bránu. Ve chvíli, kdy to Tim dorazil do branky, to byla parádní euforie. Já jsem od nějakého druhého kola neměl kanadský bod, a když od toho na ledě primárně nejsem, tak to byla úleva. A hlavně jsme si odvezli tři body, které jsou strašně cenné. V našlapané tabulce jsme zase získali malinko náskok na týmy pod námi.

Je to výhra, která vás zase může nakopnout?

Teď mohou být další zápasy, které nás mohou nakopnout. Máme po sobě Kladno, Olomouc, Vítkovice a Kometu. Mančafty, které se zhruba motají na těch pozicích, kde jsme i my. Takže proti těmhle týmům je důležité bodovat.

Zatím se vám nedaří udržet nějakou vítěznou vlnu, spíše zastavujete sérii porážek. Jak těžké je udržet stále hlavu nahoře?

Sice jsme se už chvíli nadechovali, ale je to hlavně o dlouhodobém projevu. My ty správné věci musíme nabalovat na sebe. Pak se může stát, že prohrajeme i po dobrém výkonu. Je třeba jít zápas od zápasu. Kdykoliv se to může zlomit. Musíme jít postupně, nesoustředit se na to, co bylo. Jak zápas skončí, tak už s tím člověk nic nezmění. Je potřeba se soustředit na ten další, v tomhle případě na Olomouc.

Jak těžké to bude? Olomouc je nepříjemná v osobních soubojích, precizně brání, umí hru přitvrdit.

My jim musíme vrátit stejnou mincí zpátky. Být víc nepříjemní než oni, silnější v soubojích, tvrdší, mít větší důraz do brány. Pokud je ve všech těchto atributech převálcujeme, nemám strach, že si nevezmeme nějaké body. Ale je třeba vyhrávat osobní souboje a dostávat rychle puky z našeho pásma.