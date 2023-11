Piskáček skóroval proti „své“ Spartě, plzeňská Škoda přesto padla

„Byl to velice těžký zápas. Ze začátku jsme měli horší pohyb, moc se nám nedařilo dostat do útočného pásma. Sparta měla rychle přesilovku pět na tři, úvod byl složitý, byli jsme pak zavaření. Ale poté se to už z naší strany zvedlo, začali jsme lépe nakládat s pukem a naše hra se zlepšila a rozhýbala,“ hodnotil čtyřiatřicetiletý Piskáček.

Ten byl minulý pátek i nechtěným aktérem jiné situace. Karlovarský obránce Michal Plutnar jej v západočeském derby kousl do ruky, disciplinární komise o víkendu hráče potrestala pokutou ve výši 10 procent ze základního měsíčního platu. „Nechci se k tomu už vyjadřovat. Stalo se, vyřešilo se to a stačí,“ reagoval plzeňský obránce.

V neděli Škoda dlouho myslela na bodový zisk, přestože hlavně v první třetině byla pod těžkou palbou. Poměr střel na branku byl 19:4 pro Spartu, ale skóre bylo 1:1.

„V první třetině to stálo víte za co... (úsměv),“ uznal lakonicky Piskáček. „Podařilo se nám pak ovšem v přesilovce vyrovnat, první třetina byla s ohledem na velkou kvalitu Sparty výsledkově slušná,“ mínil plzeňský trenér Petr Kořínek.

Jeho tým pak před více než desetitisícovou návštěvou držel favorita v nejistotě. Sparta ve druhé třetině v rozmezí necelé minuty odskočila na 3:1 po trefách Formana a Němečka, jenže Plzeň ukázala lekci z produktivity. Piskáček snížil a ve 30. minutě Hrabík lehce tečoval bombu Zámorského v přesilovce a bylo znovu srovnáno.

„Věděli jsme, že nám Plzeň bude chtít vzít body, poslední dobou hraje o hodně lépe a i předchozí utkání na jejím ledě bylo vyrovnané,“ prohlásil sparťanský trenér Pavel Gross.

Domácí si ale ještě ve druhé třetině vzali vedení zpět. Kempný nejprve trefil v přesilové hře tyč, Irving už po Horákově přihrávce mířil přesně – 4:3. Na tuhle trefu už Plzeň nedokázala reagovat, i když k bodu měla blízko. V 59. minutě pak Forman při power play hostů rozhodl. „Předtím jsme v přesilovce měli šanci vyrovnat,“ litoval kouč Kořínek. Plzeň tak jde do reprezentační pauzy z jedenácté příčky.