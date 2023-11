Plzeňský mladík Šiler: Ten gól si budu pamatovat, jsem vděčný za šanci

„Ten gól si budu pamatovat, jsem vděčný za šanci. Puk mám schovaný na památku, je to splnění nějakého snu, vážím si toho a musím pokračovat dál. Ale vždycky je nejdůležitější výhra týmu a můj gól dnes bohužel nestačil,“ hlásil mladík Šiler po duelu 16. kola extraligy.

Gólmana Hlavaje, který v plzeňské brance dostal přednost před kolegou Pavlátem, ještě ve druhé třetině po chybách v obranném pásmu překonali Ordoš s Hovorkou. A když hned zkraje třetí třetiny využil přesilovou hru Hanzal, domácí odskočili do vedení 3:1. „Byl to takový upracovaný zápas. Bohužel, my jsme měli spoustu vyloučených a to nás srazilo dolů. Musíme se ponaučit a příště hrát zodpovědněji, bez faulů,“ upozornil Šiler.

Plzeň už ve třetí části příliš šancí neměla, Zámorského ukrytou střelu dokázal gólman se štěstím vyrazit, pobídku Poura před prázdnou branku poté nedokázal usměrnit mezi tyče tísněný Jansa. Škoda necelé tři minuty před koncem riskla hru bez gólmana, ale zápas zdramatizovat nezvládla. Naopak, v poslední minutě Indrák zazmatkoval za vlastní brankou, jeho zpětnou přihrávku sebral Kubík a pohodlně zavěsil do prázdné branky.

„Zlomily nás individuální chyby a spousta vyloučení, to Budějovice dostalo na koně. Pomohly si v přesilovce, pak už to pro nás bylo těžké,“ konstatoval Šiler.

Jihočeši, které z lavičky diriguje explzeňské trenérské duo Čihák -Hanzlík, porazili Plzeň i podruhé v sezoně. Škoda má šanci na reparát již v pátek, kdy ji doma čeká derby s Karlovými Vary.