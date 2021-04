Hra o stamiliony v hokeji. Kolik extraliga vydělá za marketingová práva?

Aktuální smlouva mezi extraligou a BPA vyprší po sezoně 2022/23. Jisté je, že mnohým klubům se současná podoba nelíbí, kupříkladu českobudějovický Motor kvůli zákazu čepování Budvaru na stadionu a nařízení čepování oficiálního partnera Radegastu, přišel od sponzora o několik milionů.

Oblast pivovarnictví je ostatně jednou z důležitých částí nových návrhů smluv od BPA i Relmostu. Redakce iDNES.cz má oba návrhy k dispozici.

Ty shodně říkají, že pokud by klub chtěl na stadionu i jiné pivo než oficiálního partnera, přijde tím za sezonu o 2 miliony korun.

A mimochodem, BPA i Relmost se v každé sezoně - tak, jak to platí i teď - zavazují k „zprostředkování provedení ochutnávek piva, a to v množství odpovídající hodnotě 160 tisíc korun“. V praxi to znamená, že diváci v sektorech VIP mají po celou sezonu pivo zdarma.

O jak velkých sumách tedy budou extraligové kluby ve středu na zasedání Asociace profesionálních klubů (APK) hovořit?

Na fotce vlevo je Petr Dědek zastupující Relmost, vpravo generální ředitelka BPA Jana Obermajerová.

Podpisový bonus se výrazně liší. BPA nabízí za podpis pětileté smlouvy s pětiletou opcí každému klubu 4 miliony korun. Relmost by dal v případě pětiletého kontraktu „podpisový a marketingový bonus“ 12 milionů, v případě desetiletého 15 milionů.

Zde vězí jeden háček, Dědkův Relmost tento bonus klubům vyplatí pouze v případě, že APK podepíše smlouvu do 15. května 2021, BPA žádná ultimáta ohledně podpisu nepodalo.

A co pravidelné roční plnění smlouvy za postoupení marketingových práv? Extraligové kluby by od BPA dle bodu 14.1 dostávaly v prvních pěti sezonách 2023/24 až 2027/28 ročně 14 milionů korun. V případě prodloužení na celkových deset let, by se v sezonách 2028/29 až 2032/33 roční odměna zvýšila na 15,4 milionu korun.

Relmost? Ten by klubům dal dle bodu 22.1 v prvních pěti letech ročně 16 milionů (i s právy na pivo, bez nich klub dostane 14 milionů). V dalších pěti letech mezi sezonami 2028/29 a 2032/33 by se díky bonusu za dlouhodobou spolupráci odměna zvýšila pro každý rok průměrně o tři miliony. Tzn. i s právy na pivo na 19 milionů, bez nich na 17 milionů.

Kolik to tedy dělá dohromady? Za desetiletou smlouvu v případě BPA až 170 milionů korun, v případě Relmostu až 190 milionů. V případě pětileté smlouvy by BPA dalo až 74 milionů a Relmost až 92 milionů.

Co všechno vlastně taková smlouva řeší? Umístění reklam na ledové ploše a stadionu, na dresech a jiné výbavě hokejistů, které značky nápojů se na stadionech budou prodávat, ale i třeba takové věci jako právo na výrobu oficiální extraligové znělky, kolik VIP vstupenek marketingový partner na každý zápas dostane (desítky), kolik příspěvků a s jakým obsahem a reklamou musí klub pravidelně umisťovat na sociální sítě, jakým způsobem budou propagovat reklamu hostesky, kolik parkovacích míst v blízkosti stadionu musí klub pro partnery zajistit každý zápas...

A taky finanční bonus za umístění týmu v sezoně. V tom se obě strany opět výrazněji rozchází.

BPA by odměnila extraligového mistra 1,5 milionem, poraženého finalistu 1 milionem a týmy na třetím a čtvrtém místě 500 tisíci.

Relmost nabízí víc. Mistrovi by připadlo 3,5 milionu korun, poraženému finalistovi 2,1 milionu, bronzovému týmu 1,7 milionu, čtvrtému týmu 1,5 milionu, pátému týmu 1,2 milionu a šestému rovný 1 milion.

Nakonec ale nebude rozhodovat pouze výše odměn, BPA je pro extraligu důvěrně známým partnerem už čtvrt století, zaručil se za něj i další důležitý hráč - sázková kancelář Tipsport. Některým klubům navíc vadí to, že by se Petr Dědek jako majitel pardubického Dynama ocitl ve střetu zájmů, pokud by měl „pod palcem“ marketingová práva a stamilionové odměny pro svou sportovní konkurenci.

Ostatně veřejně takovou obavu vyjádřila Sparta. „Vnímáme to jako naprosto zjevný střet zájmů,“ řekl člen představenstva pražské Sparty Petr Vosmík pro Lidovky.cz.

Co je důležitou změnou, novou smlouvu by měla podepisovat APK jednotně za všechny kluby, nikoliv tak, že každý klub s marketingovou agenturou uzavře individuální smlouvy, která se pak každá liší a pro jeden klub je mnohem výhodnější než pro druhý.

Jan Tůma

„Máme schválené valnou hromadou, že se kluby zavazují převést svá marketingová práva na APK, aby se dalo vše zobchodovat jednou smlouvou. Takto si to kluby schválily a vnímáme to jako jediný správný krok,“ potvrdil pro Lidovky.cz místopředseda představenstva Mladé Boleslavi a člen představenstva APK.



Ve středu od 13 hodin tak kluby budou rozhodovat, s kým začnou o smlouvě jednat, ta proto může doznat dalších změn, nicméně bude to jasný signál, zda kluby chtějí pokračovat s BPA, či zamíří za novým partnerem, Dědkovým Relmostem. Dva na sobě nezávislé zdroje redakci iDNES.cz potvrdily, že se kluby předběžně a většinově dohodly na podpoření BPA.