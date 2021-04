ZVOLNĚNÍ: Jak (ne)získat diváka. Hokejové play off jako nešťastná reklama

Klasik by pravil, že tento způsob play off zdá se mu poněkud nešťastným. Bez vyprodaných zimáků ho lze stěží hodnotit jinak. Horší spíš je, že extraliga a ti, kteří ji jako produkt tvoří, vyrábějí a nabízejí, ani úplně nepodnikají kroky, které by sportovní obecenstvo přilákaly, udržely a nadchly alespoň doma.