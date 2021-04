Dědek: O extralize rozhodly manipulace. Straka obětoval své slovo, BPA lhala

Jenže návrh Dědkova Relmostu nenašel dost podpory, ač nabízel víc peněz (zároveň však požadoval více plnění ze strany klubů). Hlasování na zasedání Asociace profesionálních klubů ve středu dopadlo osmi hlasy pro BPA.

Zuřil jste ve středu, když vyšlo najevo, že jste ze hry?

Nezuřil, věděl jsem výsledek hlasování ještě před ním, protože nás podrazila Plzeň. Pan Straka (Martin Straka, majitel a generální manažer) a pan Matějka (Rudolf Matějka, obchodní manažer). Nejdřív řekli, že budou hlasovat pro vyšší peníze, pak nám počurali záda.

Promiňte, jak?

Ráno se stavili na Praze 6 a dohodli si privátní smlouvu pro Plzeň, na ostatní se vykašlali.

Asociace profesionálních klubů ale bude s BPA vyjednávat jednotnou smlouvu pro všechny kluby, ne?

Oni si ale vyjednali separátní se svým titulárním partnerem. Celé se to odehrává kvůli O2, akcionáři firem Škoda Transportation a O2 potřebovali jeden hlas, zlomili Plzeň. Přitom pan Straka mi dal osobně ruku, že bude hlasovat pro vyšší peníze. Obětoval solidaritu a své slovo.

Nekomplikujete si právě spolupráci do budoucna?

Jak bych mohl spolupracovat s někým, kdo vám podá ruku a pak vás podrazí? Já jsem ze staré školy. Slovo je jen jedno. Nepotřebuju s Plzní spolupracovat. To stejný pan Plachý z Mladé Boleslavi (Jan Plachý, šéf MB), který nakonec také hlasoval pro nižší nabídku. Můžu se jen domnívat, že buď porušil slovo, nebo si domluvil něco bokem.



Mluvil jste s nimi?

Ne, ani mluvit nebudu, ti lidé pro mě nemají hodnotu.

Šéfové klubů pro vás nemají hodnotu?

Když nedrží slovo? Budou z nás sportovní soupeři. Tečka. A když jsme u té Boleslavi, pan Tůma (Jan Tůma, generální manažer MB) z pozice člena představenstva APK ovlivňoval kluby.

Jak?

Volal jim, aby hlasovali pro BPA.

Proč tedy kluby vaší nabídku odmítly?

Celé je to o placené televizi. My chtěli extraligu na České televizi, protistrana řekla, že to bude na placené a volně šiřitelné, nejspíš tedy na O2 a Nově. Zákulisí tedy, Liberec a Sparta, ovlivnilo Karlovy Vary, Plzeň, Mladou Boleslav, Vítkovice... Pan Zábranský (Libor Zábranský, majitel brněnské Komety) mě nemá rád. Ti všichni odmítli rozvoj extraligy, my chtěli pomoct.

Jana Obermajerová, šéfka BPA

Řekl bych, že i BPA chce extraligu rozvíjet.

Problém je, že BPA extraligu nijak nerozvíjí posledních patnáct let. Přidala milion korun jen proto, že extraliga šla na placenou televizi. A protože si některé kluby něco vzaly bokem. Extraliga slouží BPA jen jako produkt pro Tipsport. My chtěli extraligu ne pro sázkovku, ale pro globální firmy. Velké.

Jaké firmy?

To říct nemůžu, máme nějaké dohody.

Nemohlo klubům vadit, že s vaším návrhem by měli menší volnost než pod BPA?

My vzali ale jen o kousíček víc práv než BPA. A co je důležité říct, nepožadovali jsme víc práv, než je aktuálně za 9,3 milionu ročně podepsáno. BPA teď řeklo, že jim stačí méně práv. Už kvůli tomu rozvoj extraligy nebude. My chtěli hokej pro diváka a partnery, větší sledovanost na České televizi. Nechci posuzovat, která televize dělá hokej lépe, ale čísla nelžou. Chtěli jsme na deset let, podepíšou teď na pět a nebudou mít žádnou koncepci, zeptejte se na představenstvu APK. Navíc ztratili do budoucna potenciálního zájemce. My neuspěli, a to jsme hodně bojovali. Zlomilo se to v zákulisí.

Neříkejte, že ani vy jste v zákulisí nebojoval.

Jak v zákulisí... Já bojoval za vyšší nabídku, ano. Za diváka. Za produkt. Bojoval jsem, samozřejmě. Ale proč? To je to hlavní. BPA loni v únoru vzala klubům milion kvůli covidu, řekla, že jí také krátí partneři finance. Teď v prosinci BPA přišla, že dá milion, který sebrala, když podepíšeme i na další rok (na sezonu 2023/24). A Relmost reagoval, nebyli jsme spokojení. BPA lhala, když říkala, že nemůže dát ani o korunu navíc. Teď totiž vytáhla stovky milionů.

Proč je podle vás špatně, kdyby extraliga zmizela z ČT a přesunula se na volně šiřitelnou Novu?

Protože ČT sport je sportovní kanál, má sledovanost. Nemám nic proti Nově, ale cílí na úplně jiného diváka.

Třeba fanouška přetáhne.

Třeba jo, když si to myslíte. Já jsem mluvil s marketéry a jednou z největších firem v Česku, která řekla, že pokud extraliga zmizí z České televize, končí s podporou.

Řekněte mi, proč jste v návrzích smluv dával lhůtu do 15. května, do kdy musí kluby smlouvu podepsat, aby dostaly podpisový bonus 12 až 15 milionů?

Zaprvé jsme to posunuli na 30. července. A zadruhé musíte mít vždycky nějaké datum, partneři čekají. Musí vědět, do kdy bude jasno.

Ta lhůta mohla být ale příliš krátká na vyjednávání té smlouvy.

Proto jsme ale lhůtu protáhli do července, APK to samo navrhla.

Nemyslíte si, že je oprávněné ptát se na střet zájmů? Držel byste stamiliony pro svou sportovní konkurenci.

Ale to by bylo naprosto transparentní, podepsala by se smlouva. Že bych rozhodoval... Měli by mi poděkovat, že jsem pro ně vybojoval víc peněz.

A ten střet zájmů?

Žádný by nebyl. Kdybych nebyl v Dynamu, kluby by nedostaly přidáno ani korunu.

Co když se vás kluby bály? Jste pro ně neznámý, nevědí, jak vyjednáváte, jestli pro ně nejste příliš agresivní vyjednavač, jakého jednání by se s vámi dočkaly.

Pane redaktore, kdybych neměl lokty, třicet let nepodnikám a není za mnou, co je. Že se kluby bály... Dvacet let podporuju sport, dal jsem do něj stovky milionů, pozvedl jsem hokej ve Vrchlabí, které hrálo teď důstojně první ligu. Pardubické Dynamo jsem podporoval už v době Zbyňka Kusého. Když se vyhrávaly tituly, mohli jste vidět moje plakáty D+D Real, dával jsem peníze v Hradci i Liberci. Nejsem neznámá osoba. Připouštím, že někteří možná měli strach, ale na začátku všichni říkali, jak BPA nefunguje, stěžovali si.

A teď?

Řeknou díky, že jsi to za nás vybojoval, ale uzavřeme to s BPA. Nebojím se říct fakta.

Nemůžou vaše vyjádření uškodit Pardubicím? Budete muset s BPA vyjednávat.

Tak vyjednává APK, kluby dávají připomínky. Tohle je také důležité. Na minulé valné hromadě, 1. dubna, jsem dal návrh, ať o marketingovém partnerovi rozhodnou dvě třetiny (10) klubů. Představenstvo APK dalo návrh, ať je to prostá většina osmi klubů. Tehdy hlasování skončilo 7:7, načež se Třinec rozhodl pro variantu prosté většiny. Proč? Protože chtěli prostor na manipulaci a zákulisní hry. Chystali to už tehdy. A ano, uškodit to může. Jediný, kdo nehrál zákulisní hry, byl Aleš Kmoníček z Hradce Králové, který jako jediný člen představenstva APK hlasoval v rámci solidarity pro dvě třetiny a pro vyšší peníze.

Znovu se k tomu vrátím, třeba kluby chtějí větší volnost, kterou dostanou pod BPA než pod vámi.

Ale... Volnost. Jak volnost? Všichni volali po větších penězích. V tom problém nebude. Teď se hlasovalo jen o penězích, podmínky smlouvy se budou teprve vyjednávat. Běžně to funguje tak, že vyberete tu vyšší nabídku, jdete vyjednávat a když to nedopadne, jdete za druhou firmou. Tady ne.

Zvládl by váš marketingový tým obstarat extraligu?

Ale jistě, máme tým odborníků srovnatelný s BPA. Jsme jedna z největších agentur v Evropě. Není tolik agentur, co by umělo, co my. Všichni si myslí, že jsme nějaká garážová firma, ale jak BPA vyhlašuje nejlepšího hokejistu, my zase nejlepšího golfistu.