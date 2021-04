Marketingová práva na extraligu mají zůstat u BPA, Dědkův návrh neprošel

APK to oznámila na svých stránkách.

„Výsledkem těchto jednání by měl být návrh smlouvy, na jehož základě by APK dočasně pro sezony extraligy 2023/24 a následující postoupila na uvedenou obchodní společnost (BPA) vybraná marketingová práva. Kluby oceňují, že na základě nabídek obou zájemců dojde k navýšení prostředků do české hokeje a děkují oběma společnostem za podání atraktivních nabídek,“ stojí v tiskové zprávě.

Jak návrhy obou stran vypadaly, jsme popsali zde. Jednalo se o stovky milionů, které by kluby inkasovaly v dalších pěti či deseti letech za to, že postoupí marketingová práva BPA, nebo Relmostu.

APK bude nyní s BPA jednat na dalších úpravách smlouvy tak, aby obě strany našly schůdný kompromis. Stále proto není definitivně vyloučeno, že pokud jednání neuspějí, neobrátí se APK na Relmost, jenž vlastní majitel pardubického Dynama Dědek. Už by však extraligové kluby při jednání měly značnou nevýhodu.

