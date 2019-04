Byli jsme ustrašení, doma chceme tempo udávat my, přemítal Čiliak

S brněnskými kumpány tohle v play off pamatuje jen z úvodu loňského finále proti Třinci. Víckrát od jara 2017 šampioni posledních dvou extraligových ročníků nemuseli v sériích dohánět manko.

Liberec dostal Kometu do nevýhodnější pozice už podruhé v aktuálním semifinále. „Zase to bylo těsně a o gól byli šťastnější,“ smutnil 29letý Marek Čiliak po nedělní porážce 1:2.

Slovenská opora Komety mluvila krátce, tiše, heslovitě, ale rozhodně ne odevzdaně.

Je to nepříjemné nacházet se v takové pozici?

Ale ne, vždyť je to hokej. Jdeme do toho, že chceme zítra vyhrát.

Do třetí partie jste zle vstoupili, po minutě jste inkasovali.

Do konce třetiny jsme chtěli vyrovnat, což se povedlo a bylo to zase vyrovnané. Nevím, jestli jsme něco změnili nebo si kluci něco řekli na střídačce, já byl v bráně (usměje se).

Co dělat, aby se takový vstup neopakoval?

Začátek jsme měli zbytečně zakřiknutý, možná jsme měli svázané ruce. Bylo to takové... nebylo to prostě ono. Musíme to zlepšit, od začátku hrát náš hokej.

Cítíte, že jako domácí musíte víc tvořit?

Jasně, chceme to být my, kdo udává doma tempo. Škoda začátku, možná jsme byli takoví trochu ustrašení, zítra to musíme zlepšit.

Co celkově rozhodlo?

Byli o gól šťastnější, dali ho oni. My šli do třetí třetiny s tím, že chceme dát gól, počkáme si, ale dopadlo to, jak dopadlo...

Překvapil vás Vlach při rozhodující trefě, že v úniku při oslabení místo kličky volil svižnou střelu?

Trochu jsem mu na to skočil. Chtěl jsem to přečíst, ale nachytal mě. Dokonce se tam díval.

Je pro vás těžší chytat v zápasech, kde nepadá moc gólů?

Už jsem si na to zvykl, nejsem pod stresem nebo tak něco.

Změnil něco soupeř oproti duelům v Liberci?

Nehrají úplně jako u nich, kdy tam lítali a chtěli nás přebruslit. Dneska hráli zodpovědněji a vyšlo jim to.