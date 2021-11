Godla drží Litvínov. Vždy nám dá šanci, libuje si trenér Országh

„Jsme dole, kde být nechceme. Díky vítězství jsme odskočili týmům zespodu a přiblížili se středu, to je dobře,“ pochvaloval si slovenský gólman domácí úspěch.

Zatímco forma Litvínova je kolísavá, Godla se stal jistotou. „Začátek jsme měli slabší všichni, nejen Godlič, ale od té doby patří k nejlepším, není-li vůbec nejlepší,“ lichotil mu kouč Vladimír Országh. „Vždy nám dá šanci na dobrý výsledek.“

Loni ve své první sezoně v hokejové baště měl v základní části úspěšnost zákroků 91,35 procenta, teď se tomu už pomalu přibližuje, je na 90,75 procentech. „Do každého zápasu jdu s čistou hlavou. Dobře jsme odstartovali, pak přišla krize sedmi zápasů bez výhry, takže jsme zjistili, že musíme na hodně věcech zapracovat,“ pravil Godla.

Hráči Vervy v průměru dovolí soupeřům 29,17 střely. „Kluci dělají, co můžou. Není to jen o obráncích, ale i o útočnících. I brankář musí dělat maximum,“ nevyjímal se z toho Godla. „Dost často nám chodí sami na bránu nebo do přečíslení, s tím máme problém. Plus zbytečná vyloučení. Občas děláme hloupé chyby a lehce ztrácíme body. Vyvarovat se toho, budeme na dobré cestě.“

Šestadvacetiletý gólman si ovšem pochvaluje, že jeho parťáci líp čistí předbrankový prostor než zkraje extraligy. „Když gólman puk nevidí nebo ztratí přihrávku, každá střela je problém. Je tam o půl sekundy nebo sekundu později a už to zavání gólem. Každý den se o tom bavíme s obránci i útočníky, že musí soupeře vytlačit, aby nechodili do clony,“ vykreslil Godla.

Je jasnou jedničkou, z 20 zápasů jich odchytal 17. „Vyhovuje mi to, jsem rád v bráně. Těší mě podpora trenérů. Každou minutu si chci užít, odvést co nejlepší výkon. Je to náročnější, ale dva zápasy v týdnu se dají. Až budou zase tři, možná se to rozdělí, abych si oddechl,“ zmínil Godla, jemuž kryje záda mladík Zajíček: „Je kvalitní, v Pardubicích chytal výborně, jeho šance přijde.“