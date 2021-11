Po porážce na Karjalu. Nebudu se tam flákat, slibuje plzeňský Kodýtek

„Divím se, že po druhé třetině a naší hře lidi neodešli ze zimáku. Ale pak jsme ukázali víru, nevzdali to, chtěli se zápasem ještě něco udělat a přestali na ledě jezdit jako blbci. Škoda, že jsme třetí gól nedali dřív,“ uvedl třiadvacetiletý Kodýtek.





Rozhodla druhá třetina, ve které jste třikrát inkasovali?

Jo, nebylo to ono, z naší strany tam bylo všechno špatné. Neměli jsme dobrou hru s pukem, propadali vzadu, všechno hráli strašně složitě. Třetí třetina už byla o něčem jiném, bohužel na vyrovnání to nestačilo.



Hodně vás trápil litvínovský brankář Godla.

Vůbec nechci říct, že chytal špatně, ba naopak. Ale dvě třetiny jsme mu to sami hodně usnadnili. Stříleli ze stran, před brankou nikdo neclonil. Až pak se to změnilo.



Na ledě jste se potkával s Petrem Strakou, letitým parťákem z plzeňského útoku. Jaké to bylo?

Jsme kamarádi, mluvili jsme spolu už před zápasem. Přiznávám, že je to divné být na ledě proti němu, když jsme tři roky hráli spolu. Ale během utkání jsme teď soupeři, tak jsme to brali.



Nabrali jste tři porážky v řadě. Pomůže vám teď extraligová pauza?

Byla v tom i trošku smůla, dvakrát jsme nezvládli nájezdy. Ale sami cítíme, že to teď není úplně ono. Je dobře, že je pauza, dobře potrénujeme, dáme se dohromady a tohle necháme za sebou. Dnešek je pryč, házíme ho za hlavu. Za týden pojedeme dál.



Vy ale s týmem nebudete, čeká vás turnaj Karjala. Těšíte se?

Těším se na sraz, na celý příští týden. Vím, že kluci to tady v Plzni odmakají, ale já se tam taky nebudu flákat. (úsměv) Uvidím, kolik prostoru v nároďáku dostanu, na ledě každopádně nechám maximum.



Přejete si navázat na loňskou sezonu, kdy jste si v národním týmu odbyl premiéru?

To víte, že bych byl rád. Ale bude to těžké. Nic si neslibuji. Pojedu a budu hrát, jak nejlépe umím. Možná je malinko výhoda, že už vím, do čeho jdu. Když jsem přijel na sraz poprvé, vůbec jsem netušil, jaké to bude. Teď už se snažím nedělat si z toho velkou hlavu.



Na čem potřebujete ještě zapracovat, abyste se v reprezentaci usadil pevněji?

Zeptejte se trenérů. (smích) No asi ve všem. Z mého pohledu si to teď ve hře často komplikuji, měl bych hru zjednodušit. Kvalita na mezinárodní úrovni je veliká, všechno je v maximální rychlosti, potřebujete sílu v soubojích. Pořád se musím zlepšovat.



Nastoupil byste nejraději proti Švédsku, když teď máte v plzeňské kabině tři švédské spoluhráče?

A všichni mi po nominaci říkali, ať Švédy porazím, aby z toho mohli mít radost. (smích) Já si vybírat nebudu, to se ani nedá. Budu rád za každou chvíli na ledě.