Mikúš bude zase hrát za Karlovy Vary, do Zlína za něj putuje Hanousek

Osmadvacetiletý Mikúš byl nejproduktivnějším hráčem Zlína, který je poslední v soutěži. V týdnu ale požádal vedení moravského klubu o výměnu do jiného klubu a Zlín jej okamžitě vyřadil z kádru. Nyní se domluvil s Karlovými Vary na výměně slovenského útočníka, jenž se tak vrací do Energie, za kterou hrál v letech 2018 až 2021.

„Situace na trhu je komplikovaná. Díky Tomášovi (Hanouskovi) máme finálně vyřešenou defenzivu, ve které je nyní vysoká konkurence. Tomáš je na svůj věk zkušený ofenzivní obránce, zvlášť do přesilových her. V průběhu reprezentační přestávky bychom chtěli dokončit plánované posílení ofenzivy,“ uvedl sportovní manažer Zlína Martin Kotásek.

Rodák ze Skalice Mikúš v létě opustil Karlovy Vary i proto, že chtěl hrát blíže Slovensku. „Když se rozhodlo, že budu vyměněný ze Zlína, tak se začalo řešit, které kluby by měly zájem. Ozvalo se jich více, ale nebylo to úplně na mně, protože jsem měl platnou smlouvu ve Zlíně. Jsem rád, že jdu do známého prostředí, kde jsem strávil tři krásné roky. Narodily se nám tu děti, mám tu hodně kamarádů, moc se těším,“ uvedl Mikúš, jenž v sezoně zatím nasbíral 17 bodů za čtyři góly a 13 asistencí.

Karlovým Varům by měl Mikúš pomoct vyřešit problémy se složením útoku. Dlouhodobě zranění jsou Jiří Černoch a Petr Koblasa, Jiří Kulich by mohl na přelomu roku odjet na mistrovství světa hráčů do 20 let. „Tomáš nám také pomůže na pozici centra, kterého jsme dlouho sháněli. Navíc je to výborný kluk do kabiny, který dobře zná místní prostředí,“ řekl hlavní trenér a sportovní manažer Západočechů Martin Pešout.