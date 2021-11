Panika a hazard, vyčítal litvínovský kouč hráčům závěr duelu v Plzni

„Takto hazardovat s výsledky nemůžeme. Musíme se v tom zlepšit, protože to nebylo poprvé. Je to tam o osobní zodpovědnosti. Za stavu 4:0 po druhé třetině bychom to měli dohrát jinak. Jsme spokojeni se třemi body, ale hra nebyla dobrá,“ vyčítal litvínovský trenér Vladimír Országh.



Verva si připsala třetí výhru z posledních čtyř utkání. Rozhodující náskok si vytvořila třemi góly ve druhé třetině. Domácí se střelecky prosadili až v závěrečné části, ale přes tři vstřelené branky vyrovnat v dramatickém závěru nedokázali. Dvě litvínovské trefy zaznamenal útočník Patrik Zdráhal, dvakrát asistoval Kanaďan Michael Latta. Podruhé ve svém čtvrtém zápase v černožlutém dresu se prosadil Matěj Chalupa, nedávná posila Vervy.

„Domácí měli v první třetině několik přečíslení a tam nás podržel brankář Godla. My jsme byli efektivní ve druhé třetině, padalo nám to tam a bylo to herně vyrovnané. Ve třetí třetině na nás domácí nastoupili a začali jsme panikařit. Podržel nás ale gólman a povedlo se nám to se štěstím uhrát,“ odfoukl si litvínovský kouč.

Plzeňského trenéra Miloše Říhu mrzelo pozdní probuzení jeho Indiánů. „Mrzí nás, že jsme začali dohrávat souboje až od poloviny zápasu, to je velká chyba. Sice jsme celou dobu dobře bruslili, ale naší hře chyběl důraz. S tím rozhodně nejsme spokojeni a budeme to muset změnit,“ nabádá Říha.