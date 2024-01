Zápas kuriozit. V Litvínově se řešilo i písknutí z hlediště, pomohlo k sólu

„Skvělí fanoušci nás zase hnali, teď musíme zabrat i venku. Sezona se chýlí ke konci a chceme zůstat tam, kde jsme,“ zahlásil litvínovský útočník Petr Koblasa, jehož Verva je čtvrtá.

Co se vymykalo normálu?

Nejdřív bleskový obrat chemiků poté, co díky Harrisovi udeřili hosté z první šance (čas 2:07). Stačila pak jen minuta a tři sekundy a domácí už vedli. Koblasa srovnal střelou z kruhu (2:37), po ťukesu zametal do prázdné branky Abdul (3:10). A minutu a půl nato rozklad Motoru dokonal Zile (4:40). Kolotoč!

„Jsou takové zápasy, že góly napadají rychle po sobě,“ tvrdil další domácí forvard Nicolas Hlava. „Hlavně jsme dali branky krásné, při druhé bych vypíchl hezkou zadovku Kirka.“

Litvínovský útočník Nicolas Hlava rozhoduje o vítězství Vervy v prodloužení, když překonává budějovického brankáře střelou mezi betony.

Litvínovský obrat připomněl smršť českých juniorů na letošním mistrovství světa, v památném bronzovém zápase nasypali Finům čtyři góly za 50 vteřin, dva z nich do prázdné branky.

Českobudějovický trenér Ladislav Čihák se ihned po třetím úderu Vervy přihlásil o oddechový čas, aby knokautovaný tým probral k životu. A resuscitace byla úspěšná.

„Po té hrůzostrašné pasáži jsme potřebovali kluky uklidnit, zopáknout základní principy naší hry, zastavit to. Což se na rozdíl od minule podařilo, poučili jsme se,“ připomněl Čihák předchozí domácí propadák 1:8 s Libercem.

Teď se zadřený Motor opravil, byť mohlo být taky hůř. Domácí zadák Denis Zeman tvrdou ranou puk poslal do jedné tyčky, od ní se odrazil do druhé a vyletěl z brankoviště ven. Rozhodčí pak u videa zkoumali, zda přešel čáru. Nepřešel.

„Mohli jsme odskočit na 4:1, místo toho jsme soupeře nechali vyrovnat,“ želel Koblasa.

Poté, co ve druhé třetině hosté v rozmezí 92 vteřin vygumovali dvoubrankové manko, došlo k nevídané situaci. Hráči si mysleli, že je hra přerušená, ale nebyla. První to pochopil Litvínov a Ondřej Kaše se dostal do sólového nájezdu. Puk však mezi Hrachovinovy betony neprocpal.

„Z hlediště někdo pískl, což by se stávat nemělo a rozhodčí by měli hru přerušit, ale to není naše věc,“ pravil Čihák. Jeho litvínovský protějšek David Kočí se taky divil: „Byla to zvláštní situace.“

Zápas nakonec neovlivnila, to až Hovorkovo vyloučení v prodloužení, které ztrestal domácí Hlava.