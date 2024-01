Děsivé chvíle v Liberci. Kovář schytal ránu do krku, puk mu našli až ve vestě

Do akce šli lékaři, kteří zafixovali Kovářovi pohmožděný krk límcem, a zraněný brankář putoval v obklopení spoluhráčů ze hřiště na nosítkách. Nejen fanoušci Sparty, ale i ti liberečtí při tom skandovali jeho jméno a tleskali.

„V tu chvíli mi zatrnulo, protože Kuba vůbec nereagoval, ale doufám, že bude v pohodě a brzy ho uvidíme znovu na ledě,“ přál si autor nešťastné střely Vlach.

„Není to příjemné, když vidíte kamaráda, který leží na ledě a nevíte, co se děje. Je to hrozný pocit,“ přidal se sparťanský útočník Roman Horák.

Tým pak za stavu 2:3 musel střídat brankáře a do klece putoval Josef Kořenář. Těžkého úkolu se zhostil znamenitě, vůbec nepůsobil nerozehřátě. „Není to lehké, když se stane něco takového. Když jsem ale ke Kovymu přijel a viděl, že komunikuje, trošku se mi ulevilo. Pak jsme to vítězství vybojovali pro něj,“ prohlásil Kořenář.

„Víme, že Jarda Vlach má obrovskou ránu a při takových střelách se člověk v brance snaží uhnout. Jak Kovy uhýbal hlavou, otevřel si krk a dostal ránu ze strany. Puk mu našli až ve vestě. Asi teď bude mít poškozené svaly a nebude moct hýbat hlavou,“ dodávala páteční sparťanská dvojka.

Sparťanský brankář Jakub Kovář v akci při zakončení libereckého útočníka Oscara Flynna.

Spartu nepříjemná chvíle nepoložila. Ještě ve druhé třetině Horák vyrovnal na 3:3 a ve 45. minutě svým druhým gólem rozhodl zápas pro Spartu – a to ve dvojnásobném oslabení po sólu téměř přes celé hřiště!

„Přečetl jsem, co chce protihráč udělat, a jelikož jsem byl v jízdě dopředu, byl jsem schopný ujet. Popravdě řečeno jsem byl ale rád, že jsem vůbec dojel k brance. Tam už jsem věděl, co chci udělat, a nakonec z toho byly tři body,“ usmál se Horák po vítězství v Liberci 4:3.

„Zranění brankáře byla nepříjemná věc, trošku to zastavilo průběh zápasu a Pepa Kořenář, který nastoupil do branky po Kovym, měl sice kupu štěstí, ale prostě nepustil gól a myslím, že tu káru dotáhl Spartě do vítězného konce právě on,“ řekl liberecký trenér Filip Pešán.

Pražský klub pak krátce po skončení utkání na sociální síti X naštěstí informoval, že Kovář je mimo ohrožení života a zamířil do nemocnice na kontrolní vyšetření: „Držte mu palce, ať je brzy zdravý a zpátky.“