Plzni znovu pomohly góly třetí formace. Mají chemii, chválí trenér Kořínek

Ve 24. minutě se plzeňský obránce v útočném pásmu opřel do puku, hostující gólman Dolejš jeho pokus jen vyrazil a hned dva hráči byli připravení k dorážce. Söderlund ještě neuspěl, ale Matýs poté kotouč zametl do sítě a navýšil vedení Škody na 2:0. „Měl jsem na útočné modré dost času vystřelit a kluci pak tu práci dokončili,“ popisoval Kvasnička.

Třetí formace Plzně zařídila i úvodní trefu, když střelu Matýse tečoval centr Indrák. „Kluky jsme dali dohromady a sedlo si to. Jsou šikovní na puku, dobře bruslí, vznikla tam potřebná chemie. Je to i o sebevědomí. Poslední zápasy se jim daří, to vás hned zvedne,“ chválil útočné trio kouč Petr Kořínek.

Tahle „lajna“ v novém roce řádí, ve čtyřech lednových duelech nastřádala již jednadvacet bodů!

Söderlund: 1 gól a 9 asistencí.

Indrák: 4 góly a 1 asistence.

Matýs: 5 branek a 1 přihrávka.

„Ale na výsledcích se podílí i ostatní řady. Jsme moc rádi, že jim to střílí, příště to třeba potáhne zase někdo jiný,“ mínil Kořínek.

Vyrovnaný duel Plzeň vydřela, ubojovala. Vítkovice ještě ve druhé třetině snížily, když jinak skvělého gólmana Pavláta prostřelil osamocený Krieger. Pro hostujícího forvarda to byla i odměna za gesto fair play, když v první třetině odvolal faul na svoji osobu.

„Z naší strany byla nejlepší první třetina, ale tu jsme prohráli. Ve dvou dalších jsme si nedokázali vytvořit souvislejší tlak a donutit soupeře k chybám. Navíc jsme si vůbec nepomohli ani přesilovými hrami,“ litoval vítkovický asistent Jiří Veber.

I tak mohli hosté získat alespoň bod, v 50. minutě však rána Bukartse skončila na tyči a při závěrečné power play lapil střelu Lakatoše brankář Pavlát.

„Vítkovice hrály výborně, bylo to strašně těžké utkání. Musíme kluky pochválit, všichni podali obětavý výkon, vše podpořil výborný gólman. Konec byl hektický, ale urvali jsme to. Kolikrát je takový výsledek lepší, než vyhrát vysokým rozdílem,“ mínil plzeňský trenér.

Škoda tak úspěšně rozjela domácí trilogii. Už zítra hostí brněnskou Kometu, ve středu má na programu dohrávku s Českými Budějovicemi. „V lednu nás čeká ještě spousta zápasů, je fajn chvíli nikam necestovat. Určitě nám to pomůže a nějaké fyzické síly pošetříme,“ uvažoval obránce Kvasnička.

Plzeň v tabulce poskočila na desátou příčku, kterou drží díky lepšímu skóre před Olomoucí. „Víme, jak to v tabulce vypadá. Hrajeme teď hodně se soupeři okolo nás, jsou to zápasy o šest bodů,“ konstatoval Kořínek. Otázkou je, zda proti Kometě bude mít k dispozici útočníka Holešinského, který po tvrdém hitu včerejší souboj nedohrál.