Nový kontrakt pokřtil třetím gólem v řadě. Na sebe ale nekoukám, líčí Sobotka

„Samozřejmě bychom si přáli vést a skórovat jako první,“ usmál se Sobotka, jehož tým v utkání ztrácel 0:1 a později ještě 2:3. „Máme ale mentalitu, že jedeme pořád dál a nepřemýšlíme nad tím, že bychom mohli pohrát.“

Skoro to vypadá, jak kdyby vás až bavilo dotahovat. Jak se s tak pozitivním týmovým nastavením hraje?

Je to super, v kabině panuje parádní atmosféra. Zůstáváme pořád koncentrovaní. Oni sice odskočili, ale my cítíme tu vnitřní sílu, kterou jsme si tolikrát dokázali tím, jak jsme schopní zápasy otáčet.

Co proti tak nebezpečnému ofenzivnímu celku rozhodlo?

Určitě trpělivost. Víme, že Litvínov je těžký soupeř a brejkové mužstvo, mají dobré přechody přes střední pásmo, tam jsme museli trošku vyčkávat. A myslím, že se to povedlo.

Hodně jste pak vyčkávali na konci druhé třetiny, kdy sudí signalizovali trest. S pukem jste míchali u vlastní branky snad padesát sekund...

Dostali jsme nějaké pokyny ze střídačky a předali si je na ledě. Chvíli jsme přemýšleli, jestli v posledních deseti sekundách nezaútočíme, ale nebyl tam prostor, tak jsme si přesilovku nechali na třetí část.

A dali jste v ní vítězný gól.

Myslím, že v ten moment se utkání zlomilo. Jsme rádi, že dáváme góly v přesilovkách, které nám pomáhají. Všechno nám tam jde dobře.

Sám jste ve 39. minutě vyrovnával v početní převaze. Zdá se, že Romana Horáka nakopla nová smlouva k sázení branek, vy teď poprvé od návratu ze zámoří skórujete potřetí v řadě. Cítíte, že forma graduje?

Popravdě, na svou formu se nesoustředím. Pracujeme jako celý tým. Teď to padá mně a Horynovi (Horák), příště to bude zase někdo jiný. Na sebe já se vůbec nekoukám.

Ale vámi zakončená přesilovková kombinace vám radost udělala, ne?

Určitě! Máme to secvičené, Řepa (Michal Řepík) mě našel na prostředku, já už se jen otáčel, poslal puk na bránu a vyšlo to.

Daří se vám i přes rozsáhlou marodku. V novém roce zůstáváte stoprocentní.

O zraněních bych snad taky ani nemluvil, má to každý. Hráče postrádáme, ale taková je realita a musíme se s ní poprat.

Po čtvrtém Litvínovu přijedou ve středu druhé Pardubice, bude tento duel ozdobou extraligy?

Samozřejmě to bude atraktivní, s nimi zápasy bývají vždy vyhecované. Na obou stranách jsou kvalitní brusliví hráči, fanoušci se mají na co těšit.