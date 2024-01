ONLINE: Boleslav bojuje o záchranu. Liberec vyzve Spartu, Hradec hostí derby

„Možná nás bude důležitost zápasu chvíli svazovat, ale nesmíme na to koukat. Musíme se co nejlépe nachystat a doufat, že to zvládneme,“ hlásí útočník Bruslařů Sebastián Malát před duelem, v němž jeden z celků jistě prolomí čtyřzápasové čekání na vítězství.

Mladá Boleslav ztrácí na Rytíře tři body, navrch je třeba zdůraznit, že odehrála o dva mače víc. V případě prohry v základní hrací době by se při vstupu do poslední třetiny extraligy ocitala na hraně baráže.

Mnohem příjemnější starosti mají Pardubice, které uspěly v devíti z posledních jedenácti zápasů a během derby s Hradcem se snaží držet v kontaktu se Spartou. „Je to jak utkání play off, vždycky jde o bruslařsky náročný hokej. Tyhle duely nemají favorita,“ domnívá se křídelník Lukáš Radil. Soupeř však na první sezonní body proti Dynamu stále čeká.

Pražané se představují v Liberci. I přes rozsáhlou marodku se lídrovi soutěže dařilo a na severu Čech chtějí počtvrté v řadě sebrat plný bodový zisk.

Proti stojí celek, který dlouho trápila zejména defenziva. Ta se však ukáznila, což kvituje i gólman Daniel Král: „Konečně zvládáme utkání i na méně gólů a menším rozdílem, vzhledem k play off je to velmi důležité.“

Bílí Tygři z pátého místa tlačí na čtvrtý Litvínov, jenž střeží poslední příčku zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. V pátek Verva svoji pozici hájí na oblíbeném domácím stadionu proti Českým Budějovicím. Motor je šestý a s menším počtem zápasů si také jistě dělá zálusk na elitní čtyřku.

Třetí Třinec zůstává před Litvínovem pouze o bod a hraje v Karlových Varech, s nimiž si dosud počínal suverénně. Západočeši ovšem ke střetnutí nastupují se sérií tří výher po sobě.

Další derby se odehrává na Moravě. Desátá Olomouc doma měří síly s osmou Kometou, která na plnohodnotný triumf čeká od 3. prosince. V předešlých dvou duelech ale pokaždé okradla Pardubice, třebaže ve středu s nimi ztrácela poměrem 2:6, odnesla si bod za porážku 6:7 v prodloužení.

Program ještě doplňuje střetnutí tabulkových sousedů v Plzni. Lépe postavení Indiáni se snaží odskočit dvanáctým Vítkovicím, oproti nimž disponuje pětibodovou výhodou.