Útočník Hlava a obránci Zile s Czuczmanem dostali v Litvínově nové smlouvy

Devětadvacetiletý Hlava přidá v litvínovském dresu třetí sezonu. V té současné nastupuje ve formaci s bratry Ondřejem a Davidem Kašovými. Zatím nasbíral v 31 zápasech 18 bodů za devět gólů i asistencí. „Jsme moc rádi, že jsme se s Nickem rychle dohodli na nové smlouvě. V útoku patří k našim důležitým hráčům,“ řekl sportovní manažer Tomáš Vrábel.

Šestadvacetiletý Zile, bronzový medailista z loňského mistrovství světa, působí v klubu také druhou sezonu. „Kris má v týmu velice důležitou roli. Na ledě nic nevypustí a je příkladem pro ostatní,“ uvedl Vrábel. Rodák z Rigy patří mezi klíčové hráče Severočechů, v aktuální sezoně odehrál 31 zápasů s bilancí gólu a čtyř asistencí. Zároveň patří mezi nejvytíženější hráče.

O šest let starší Czuczman má na kontě i 15 startů v NHL. Přišel do Litvínova letos v létě z Finska a v tomto ročníku rovněž nechyběl ani jednou. „Kevin nám zapadl do koncepce a stal se nedílnou součástí týmu. Na ledě předvádí stabilní týmové výkony, vyniká především svou pracovitostí a poctivostí,“ řekl generální ředitel Pavel Hynek.