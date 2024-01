ONLINE: Litvínov v derby hostí Vary, Sparta opět zaútočí na první místo

První šanci o útok na čelo Pražané nevyužili, v sobotu překvapivě prohráli s devátou Olomoucí 1:4 a přišli o šestizápasovou vítěznou sérii. Vítkovice jsou sice až dvanácté, jenže se po slabé první polovině soutěže rozjíždí. Bodovaly v posledních sedmi kláních.

„Musíme se víc prosazovat v soubojích jeden na jednoho,“ burcuje sparťanský útočník Roman Horák, jehož tým v předchozích dvou vzájemných duelech uspěl.

Tlaku zezadu se prozatím obávat nemusí. Třetí Třinec naopak hájí svou pozici o pouhý bod před Litvínovem. Oceláři vyráží na led poslední Mladé Boleslavi, která v sobotu právě od Vervy schytala debakl 1:6 a Slezany v sezoně dosud též nepředčila. Nicméně v domácím prostředí zvládla předešlá dvě utkání.

Litvínov na dálku atakuje Slezany během souboje s Karlovými Vary. Rovněž Verva zatím podkrušnohorského rivala pokaždé zdolala. A i nyní je ve formě, bodovala šestkrát po sobě.

„Naštěstí to tam padá celému týmu. Ze začátku sezony dávalo góly pět šest hráčů, ale teď se to rozložilo do více lajn, což je pro úspěch důležité,“ uvědomuje si forvard Severočechů Lukáš Válek, který si ve zmíněném duelu s Boleslaví připsal premiérový extraligový hattrick.

O šest bodů zpět za chemiky se nachází páté České Budějovice a šestý Liberec, kteří nashromáždily 50 bodů. Motor drží sedmizápasovou bodovou šňůru, oproti Bílým Tygrům pak má lepší skóre a dvě klání k dobru. Naposledy pod Ještědem zvítězil 5:2, zadaří se mu i tentokrát?

V útlumu je naopak sedmý Hradec Králové, který padl čtyřikrát v řadě a rychle klesl z čtvrté příčky zajišťující přímý postup do čtvrtfinále. „Nemůžeme si ale říkat, že jde o krizi. Když si tohle člověk připustí, pak krize opravdu přijde,“ domnívá se obránce Tomáš Pavelka.

Jeho mužstvo vyzve oblíbené Kladno, které porazilo pětkrát za sebou. Předposlední Rytíři míří na východ Čech i s brankářskou posilou Júliem Hudáčkem. Ten se vrací po roce stráveném v KHL, tedy v soutěži, jež podporuje ruskou invazi na Ukrajině.

Ve zbylém utkání změří jedenáctá Plzeň síly s Olomoucí. Západočeši předchozí kalendářní rok zakončili dvěma nezdary a s Hanáky, kteří jsou nabuzení nečekaným triumfem na Spartě, si také v sezoně ještě neporadili.

Vedoucí Pardubice si duel s Kometou dohrají příští středu od 18 hodin v Brně.