Hradecký Pavelka: Krize? Nesmíme si ji připustit, nebo opravdu přijde

Výsledek? Na tehdejší okolnosti překvapivá výhra, od níž se tým odrazil do lepších časů. Ty vyvrcholily postupem do finále play off.

Podobné nebezpečí, které hrozilo před rokem, zatím rozhodně nehrozí. Přesto Hradečtí vyjedou k zápasu s Kladnem s podobným napětím.

Hradec Králové v novém roce * První utkání sehraje ve středu s Kladnem (18), druhé v pátek s Karlovými Vary (18), ke třetímu se vypraví v neděli do Kladna.

* Hradec poslední čtyři zápasy prohrál, naposledy den před Silvestrem 2:7 v Třinci.

* V tabulce Hradci nyní patří sedmá příčka (46 bodů), Kladno je předposlední (28 bodů).

Letošní krizové období je potkalo v závěru roku a dnešek rozhodne, zda si toto břemeno přenesou i do pátečního duelu s Karlovými Vary, či zda se ho dokáží zbavit. „Nemůžeme si říkat, že jde o krizi. Když si to člověk připustí, tak ta krize opravdu přijde,“ uvedl obránce Tomáš Pavelka po zatím posledním prohraném zápase.

Den před Silvestrem prohráli v Třinci vysoko 2:7, ačkoliv ještě necelých 11 minut před koncem drželi nerozhodný výsledek 2:2. „Padesát minut jsme sice byli kvalitnímu mančaftu vyrovnaným soupeřem, ale nebylo to dost, hokej se hraje šedesát minut,“ poznamenal obránce Pavelka.

Nepříjemná série Mountfieldu začala po předvánoční reprezentační přestávce. Odstartovala ji domácí porážka Libercem, a to poté, co v listopadu a v prosinci procházel příznivým obdobím. Po nepříliš povedeném vstupu do sezony se v něm vyšplhal až na čtvrtou příčku.

Vánoční týden ale pohodu vzal, byť se tým v tabulce i dál drží ve středu tabulky daleko od míst, která by mu mohla dělat problémy.

Přesto vedení klubu už musí odrážet první nespokojenost fanoušků, jež se, jak se to v těchto případech většinou děje, obrací proti trenérovi. Jednomu z fanoušků na dotaz, zda nepřišel čas na trenérskou výměnu, odpověděl Aleš Kmoníček, generální manažer klubu: „Opravdu si to nemyslím. Možná byste se měl krátce otočit a podívat do nedávné minulosti, kdo má velké zásluhy na tom, co jsme v rámci extraligy a Ligy mistrů dokázali.“

Hradecký trenér Tomáš Martinec promlouvá k útočníkovi Alexovi Tamášimu.

Přesto vedení klubu vnímá, že tým neprožívá úspěšné období. Čtyři zápasy bez výhry, zato s 21 inkasovanými brankami, z nich se šesti během poslední třetiny zmíněného zápasu v Třinci, to potvrzuje.

„V posledních zápasech inkasujeme příliš gólů. Už to takhle dál nejde,“ poznamenal obránce Pavelka. A manažer jej doplňuje: „Největší problém vidím v naší nedisciplinovanosti, vinou níž často inkasujeme, a ve špatné produktivitě,“

Mountfield prožívá druhé mrzuté období v této sezoně. Atmosféru kolem klubu a týmu kalily a kalí dvě nepříjemnosti. První byl pozitivní dopingový nález tří hráčů v loňském semifinále s Vítkovicemi. Případ nebyl dosud uzavřen a klub i hráči tak stále nevědí, na čem jsou.

Druhou jsou aféry brankáře Bartošáka, jež vyvrcholily jeho odchodem. „Bohužel z mnoha důvodů prožíváme nejturbulentnější sezonu v extralize a i to má vliv na naše výkony,“ připouští hradecký manažer a dodává: „To ale není omluva za současné výkony a výsledky.“

Za pět dnů může být všechno jinak. Podobně jako v minulé sezoně. Mountfield totiž bude mít během nich hned tři možnosti z těžkého období se vyhrabat. Dnes a v neděli v zápasech s Kladnem, v pátek s Karlovými Vary.

„Musíme být tvrdší a také je třeba zápasy lépe začínat. A rozhodně musíme být lepší v defenzivě a silnější na puku v útočné třetině. Když se nám to bude dařit, budeme odměněni,“ věří útočník Christophe Lalancette před domácím zápasem s Kladnem.