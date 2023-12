Válek prvním hattrickem zválcoval odpadlíka. Nevím, kde se forma vzala, žasl

„Hattrick, to je zajímavý pocit,“ povídal hrdina zápasu do klubové televize. „Jsem šťastný. I díky tomu, že se vyhrálo, je všechno znásobené.“

S Vervou, v jejímž dresu si kroutí už desátou extraligovou sezonu, ani při svém působení o patro níž neztratil kontakt. V minulém ročníku si ho vytáhla na tři zápasy, což mu stačilo, aby přesvědčil. V létě s klubem z města, kde má stále rodiče, podepsal smlouvu. A on ukazuje, že Litvínov nesáhl vedle.

„Nevím, kdo mi teď tu formu dal, ale začalo nám to padat,“ pochvaluje si křídlo třetí formace, kde má za parťáky Liama Kirka a Jindřicha Abdula. „Oba jsou skvělí hokejisté, silní na puku. Odvádějí skvělou práci, velká část gólů jde za nimi. Kirky mě vždycky dobře propojuje, Abdi je pořád v rychlosti, má výbornou střelu i přihrávku. Doplňujeme se, klape nám to!“

V sobotu to klaplo na hattrick, který Válek zkompletoval necelé dvě minuty před koncem zápasu výstavním švihem, jímž odpálil gólmanovu lahev na síti. „Hlava pěkně přejel gólmanovi a já střílel do jeho protipohybu,“ líčil devětadvacetiletý hráč.

Válek se na sklonku roku rozparádil. Do Vánoc si zapsal pět bodů, po nich ve třech zápasech sedm. Celkem jich posbíral 12, jeho osobním rekordem je 19 bodů (14+5) z ročníku 2018/19.

„Ještě nedávno jsme nedávali góly, sráželo nás to. I když se ale nedařilo, tvrdě jsme pracovali a tréninky vypadaly dobře,“ ohlíží se Válek za překonanou krizí. „Teď to tam padá nejen mě, ale i týmu. Ze začátku sezony bylo produktivních pět šest hráčů a jsme rádi, že jsme to teď rozložili do víc lajn. Pomáháme si navzájem, což je důležité pro týmový úspěch.“

Pomáhají už i Válkovy branky a body.