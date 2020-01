Nádhera ve vlaku i na stadionu. Litvínovský fanda nešetří nadšením

Výlet vlakem si užíval. Speciál vypravili němečtí organizátoři akce nazvané Hockey Open Air ve spolupráci s Litvínovem, který jej zadotoval. Proto lístky stály jen stokorunu. Do osmi vagonů se vešlo zhruba šest stovek příznivců. Druhý vlak vyrážel z Prahy se sparťany.

„Luxus, suprové! Co víc si můžeme přát. Atmosféra ve vlaku byla perfektní, zkrátka jako když se jde do boje,“ pochvaloval si Vondruška. „Karty jsme nehráli. Popíjeli jsme, bavili se. Nic jsme kupodivu nezničili, tak to má být. Všechno v mezích normy a slušnosti.“

Speciál plný žlutočerných barev vyrazil z Mostu bez mezizastávek přímo do Drážďan. „Seděli jsme, stáli, procházeli jsme se mezi vagony, člověk byl doma! Jestli v prvním, nebo posledním vagonu, v kupé, to bylo jedno. Jel jsem takhle poprvé a snad ne naposledy. Bavilo nás to.“

Vondruška sledoval už německý zápas mezi Drážďany a Lužickými Liškami z Weisswasseru z K-Blocku, tedy legendární fotbalové tribuny na stání, ale ne všichni litvínovští fans dorazili už na saské derby.

„Nevadí, hlavně že byli na naše utkání. Lístky prodali, to přece chtěli. Když k nám do Litvínova přijedou fandit Němci, taky se nejdřív ožerou. To je fakt. Samozřejmě v mezích normy. I my se napili a teď podporujeme náš tým,“ vyprávěl 53letý skalní fanoušek, který se s německými kotelníky přátelí a na oplátku navštěvuje zápasy drážďanských Eislöwen.

Litvínovští fanoušci před extraligovým zápasem pod širým nebem se Spartou na fotbalovém stadionu v Drážďanech.

Sláva pod otevřeným nebem ho ohromila. „Nádhera! Kdo to nezažil, do smrti bude litovat. Jsem rád, že jsem s sebou vzal Dědka. Váhal. Já mu říkal, Dědku, byl jsi u titulu, pojeď i na Open Air,“ lákal kamaráda z kotle, který není jeho dědou, ale má takovou přezdívku. „Vidíme báječně, jsme až nahoře u nebe!“ kochal se usměvavý Dědek.

Vondruška, který prý už desátou sezonu za sebou nevynechal v Litvínově jediný zápas, by si klidně venkovní mač dal každoročně. „Ale vím, že je to finančně náročné, tak kéž by se konal aspoň jednou za pět let.“ A rozhodně by zase hlasoval pro vlakové dobrodružství.