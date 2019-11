Liberečtí hokejisté přivítají Jágra a spol. Udrží vítěznou šňůru?

A fanoušci jsou na nohou. Do liberecké arény se chystají i ti, kteří sem na hokej běžně nechodí. Utkání je vyprodané do posledního místa. Jako soupeř přijel Jágr do Liberce k extraligovému zápasu zatím jen jedinkrát. A od té doby už uplynulo dlouhých 15 let. Kanadskoamerická NHL tehdy měla výluku a Liberec ještě hrál ve staré plechové hale, která byla rovněž beznadějně vyprodaná.

Už v nové aréně bylo na Kladno vyprodáno i na podzim 2012, jenže Jaromír Jágr se tehdy před utkáním zranil a pod Ještěd nedorazil. I ve svých 47 letech je hráč s číslem 68 výraznou oporou Kladna. S osmi góly je také nejlepším střelcem týmu. O jeho neutuchajících kvalitách se na vlastní kůži přesvědčili i hokejisté Liberce v letošním prvním zápase na ledě extraligového nováčka. Bílí Tygři přijeli v 7. kole do Kladna po šesti výhrách v řadě, ale odjeli s první porážkou sezony. A Jaromír Jágr se tehdy na výhře Kladna 5:3 podílel dvěma góly.



Podobná situace je i nyní. Liberec má za sebou sérii pěti výher za tři body, díky nimž smazal ztrátu na čelo extraligy. Ani Kladno na tom však není vůbec špatně. Podceňovaný tým vyhrál čtyři zápasy z posledních pěti a dotahuje se na první osmičku tabulky. Kromě veterána Jágra pomáhá Kladnu i spolehlivý slovenský gólman Denis Godla. I Bílí Tygři však v poslední době získali v brankovišti jistotu, když angažovali talentovaného Dominika Hrachovinu.

Zápas 20. kola extraligy Bílí Tygři Liberec - Rytíři Kladno startuje v liberecké aréně v 18 hodin.