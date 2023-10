Zvedla se Kometa a nahoru jsem šel i já, oddechl si Moses po hattricku

Zápas Komety proti Liberci začal malou oslavou na počest kapitána brněnského celku Martina Zaťoviče, který nastoupil ke svému 800. zápasu v extralize. Duel pak ve svoji slavnost proměnil Steve Moses, čtyřiatřicetiletý Američan v prvním útoku domácích.

Dvěma góly v přesilovkách Moses ve druhé třetině vyrovnal na 2:2, po obratu skóre pak Kometu definitivně uklidnil necelé tři minuty před koncem perfektní střelou z brejku pod horní tyčku na 4:2.

Kometa nakonec zdolala Liberec 5:2, jeden gól jí navíc rozhodčí neuznali po prozkoumání videa kvůli hraniční hře vysokou holí. Bylo to ve třetím domácím utkání v řadě, co šel verdikt po prohlédnutí videozáznamu proti brněnskému celku.

Tentokrát to v Brně nikomu nevadilo. „Konečně mu to tam napadalo, ten gól z úniku byl skvělý. Doufám, že mu to pomůže. My od Steva góly očekáváme, chceme, aby zápasy rozhodoval. Doufám, že v tom bude pokračovat,“ komentoval Mosesovo počínání Jiří Otoupalík, asistent trenéra Komety.

Ne že by do dnešního 12. kola její nový Američan vlál na chvostu bodování, ale sám cítil, že tři góly a tři asistence za 11 zápasů nejsou to, co od sebe očekával.

„Vždycky, když jdete do nového týmu a nové soutěže, je potřeba si zvyknout. Mně to zvykání trvalo déle, než jsem doufal,“ přiznal Moses, že se trápil.

Kanonádou do liberecké sítě to hodil za hlavu. Přesilovkové góly dal téměř identické; začaly přihrávkou od pravého mantinelu přes modrou čáru, odkud puk na levý kruh posunul obránce Jan Ščotka. Číhající Moses pak z levého kruhu dílo dokonal.

Hokejisté Komety se radují z gólu do sítě Liberce, vpravo brněnský útočník Tomáš Vincour.

„Vždycky jsem se v přesilovkách hodně trefoval, tohle byly moje typické góly. Zároveň to byly kombinace, které vyžadují, aby se všechno sešlo, aby každý další hráč udělal svůj díl práce správně a já jsem dostal puk tam, kam potřebuji. To se stalo. Hodně bych chtěl ocenit souhru celé naší speciální formace,“ poděkoval spoluhráčům Moses.

Nebylo navíc náhodou, že brněnskou přesilovku korunoval góly právě proti Liberci. Ten je totiž v extralize na oslabení nejhorší.

„Není to poprvé, co se proti nám nějaký hráč chytí, stává se to často,“ konstatoval hořce liberecký asistent Jiří Kudrna.

Moses, bývalý nejlepší střelec v KHL, vyzdvihl zlepšení celé Komety. „Jde to ruku v ruce. Po prvních čtyřech zápasech, kdy jsme se opravdu trápili a já jsem nebodoval, jsme už byli lepší a lepší. Stejně tak jsem se lepšil já. Hattrick pomůže sebevědomí, nebudu lhát. Důležité je ale pochopit, že i když dáte třicet gólů za sezonu, tak nebudete skórovat pravidelně každý druhý zápas. Máte období, kdy se daří, a období, kdy ne,“ vyprávěl s kamenným výrazem ve tváři.

Od svého nástupu do letní přípravy v Brně ubezpečoval, že největší nároky má na sebe sám a tlak necítí od fanoušků, ale taky si ho na sebe nakládá vlastnoručně. Po hattricku připustil, že pomalu začal cítit neklid. „Myslím, že tak dva zápasy nazpět to na mě dolehlo,“ řekl.

Přestože tři góly během prvního měsíce extraligy dal, nepřipomínal zabijáka, jakým v Kometě dřív byl jeho krajan Peter Mueller. Často místo čekání na střelu naopak vozil puk od vlastní branky, zapojoval se do tvorby akcí, na ledě se hledal.

„To tak bývá, že někdy chcete až moc. Nedaří se, máte tendenci tlačit na pilu. Trochu mě ta snaha střílet góly doběhla, některé situace jsem přehrával. I tohle ale jde lepším směrem, když se začne víc dařit týmu. Přijdou výhry, každý se uvolní. Je to o tom, jak hrajeme, jak forčekujeme, jak sehráváme přesilovky. Z toho vznikají střely a gólové šance,“ uvažoval Moses.

Jakmile byl místo rozvážení puků tím, kdo čeká na to, aby sklidil práci celé pětky, okamžitě nad brněnským ledem zahřmělo. „My od Steva chceme zakončování, takže rozhodně to, co dělal dnes,“ přikývnul spokojeně Otoupalík.

Při druhém ze svých gólů měl i štěstí, kotouč zapadl do branky po teči. „Když nedáváte góly, stane se, že čekáte na tu nejlepší střelu. Chcete udělat všechno správně. To je někdy důvodem, proč se v tom motáte. Někdy je prostě lepší vzít puk, poslat ho na bránu, a ono to tam začne padat,“ pronesl rodák z amerického Leominsteru.