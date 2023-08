Dal na doporučení Červenky. Američan Moses chce v Kometě napodobit Muellera

Třiatřicetiletý světoběžník Moses, na svých štacích mimo jiné nejlepší střelec v KHL nebo autor nejvíce vítězných gólů ve Finsku, je od neděle v Brně. Včera si poprvé v modrobílých barvách zatrénoval. Zatím jen na suchu, při přeletu přes oceán s ním nedorazily kufry.

„Nechte mě počkat na moje vybavení. Těším se, až tady bude, dobře si poprvé zatrénuji, od toho se odrazím. Očekávání od sebe mám velká,“ vyprávěl po cvičení na protažení svalů.

Máte coby střelec tak speciální hole a další vybavení, že jste nechtěl jít na led bez nich?

Na tom, s čím a v čem hraji, si dávám hodně záležet. Dá se říct, že jsem puntičkář. Hole musí být nachystané správně. Když nejsou, může se vám to usadit v hlavě a začít vás to brzdit. Každý ke své práci potřebuje svoje nářadí. (usmívá se) Přijít o jeden den na ledě není takový problém, do sezony je ještě daleko.

Čím jsou tedy speciální vaše hokejky?

Možná jsou trochu kratší, nejsem z nejvyšších hráčů. Nejde o nic bláznivého, nic výstředního. Variant, jak si je upravit podle sebe, je od délky přes zakřivení čepele až po omotávky a další věci plno.

Udržujete si střelecký apetit také v létě, abyste ho před další sezonou neztratil?

Hlavně v dobách svých začátků jsem nastřílel hodně tréninkových ran. Zvykl jsem si chodit individuálně na led, zkoušet různá místa a pálit z nich. Hodně mi to dalo. Stárnu, mám rodinu, času je míň, střílet ale několikrát týdně stále chodím. Není to bruslařský trénink, ale čistě střelecký. Jsem v lepší formě, když se začne hrát o body.

Kometa zveřejnila video z vaší přípravy. Vypadá to, že máte i svou vlastní posilovnu, je to tak?

S manželkou jsme letos v létě dostavěli nový dům, kde jsem si posilovnu udělal. Je příjemné ráno vstát, sejít pár metrů a zacvičit si. Během své kariéry jsem vystřídal mnoho trenérů, všechny informace a střípky jsem si dával dohromady a teď vím, co moje tělo potřebuje. Dělám si svůj vlastní trénink, což je jeden z důvodů, proč se i ve svém věku cítím tak dobře. Letos to bylo poprvé, co jsem cvičil ve svém, a rozdíl byl znát.

Na zdech posilovny jsem si všiml různých dresů. Jsou to dresy hvězd Bostonu, kolem kterého se motaly vaše hokejové začátky?

Ne, vyvěsil jsem si svoje dresy. Ty, v nichž jsem hrál, z výjimečných sezon. Mám tam dres Jokeritu, za který jsem dal 36 gólů a byl jsem nejlepším střelcem KHL, dres Petrohradu, v němž jsem vyhrál titul, dresy ze Švýcarska. Rád se na ně dívám, motivují mě. Připomínají mi, že jsem měl hodně úspěchů a dlouhou kariéru, i to, proč se pořád připravuji stejně tvrdě. Hraní stále miluju a věřím, že další dresy na zeď ještě přidám.

V některých z nich jste poznal i výborné české hráče, například Petra Koukala v Jokeritu nebo Romana Červenku ve švýcarském Rapperswilu. Jak na ně vzpomínáte?

V první řadě jsou oba skvělí chlapi. Výborní hráči. S Koukalem to byla velmi specifická sezona, každý zápas jsme odehráli spolu v lajně, rozuměli jsme si na ledě i mimo led. Tvrdě pracující, kreativní centr, není náhoda, že byl úspěšný i v reprezentaci.

A Červenka?

Podle mě je jedním z nejlepších hráčů v Evropě. Zaujalo mě, jak se o sebe stará, a přestože je mu už sedmatřicet, jeho úroveň možná ještě stále roste. Minulé dva roky byl jedním z top hráčů ve Švýcarsku.

Roman Červenka slaví v Rapperswilu gól, hned za ním projíždí kolem střídačky Steve Moses.

Prý vám právě on Kometu doporučil.

Mluvil jsem s ním o Brnu. Řekl mi pozitivní věci nejen o Kometě, ale také o české extralize. Jde nahoru, chodí do ní kvalitní hráči. Zná kouče Komety, celou organizaci, líbilo se mu město. S jeho doporučením nebylo těžké udělat rozhodnutí, že budu hrát právě zde.

Prozradil vám, že za Kometu kdysi ve svých začátcích pár zápasů taky odehrál?

K tomu jsme se nedostali. Řekl mi, že fanoušci jsou tady skvělí, na což se těším. Varoval mě, ať se připravím důkladně, protože extraliga je náročná a nedostanu v ní nic zadarmo.

Pokud zvěsti nelžou, třeba z vás mohli být spoluhráči i v Brně, kdyby Červenka vyslyšel zájem Komety.

Nevím... Myslím si, že pořád patří Rapperswilu, užívá si hraní tam, má tam výbornou pověst. Určitě bude jedním z nejlepších cizinců, které klub kdy měl. Přeju mu, ať se mu daří.

11 sezon má Steve Moses na kontě v evropských soutěžích. 150 gólů nastřílel dohromady ve Finsku, Švýcarsku a v KHL.

Koukal o vás řekl, že lepšího střelce nikdy neviděl. Potěší takové hodnocení?

Řekl to teď někdy?

Ano, nedávno pro český deník Sport.

Vidíte. Zrovna jsem mu psal zprávu, že jsem v České republice a měli bychom se potkat. Znovu musím říct, že Koukal byl jedním z mých nejoblíbenějších spoluhráčů. Ať se zrovna hrálo dobře, nebo hůř, vždycky držel hlavu nahoře, měl výborný přístup. Když jsem začal být nervózní, že nedávám góly, hned mi byl nápomocen. Jestli tohle o mně řekl, beru to jako velký kompliment, zvlášť od někoho, koho velmi respektuji.

Zajímáte se o to, kdo bude vaším centrem v Brně?

Jde to mimo moji kontrolu. Vím, že Kometa má hodně dobré hráče, mladé i zkušenější. Je čas postarat se o to, abych byl 15. září (začátek extraligy) v dobré formě. Určitě se pobavím s trenéry, jak by mohla vypadat dobrá kombinace v naší lajně, ale přece jen není moje práce dělat sestavu.

Vypadá to, že aspoň ze začátku budete nastupovat s Petrem Holíkem. Znáte ho?

Slyšel jsem o něm samé dobré věci. Myslím si, že hrál KHL v Čerepovci, zápasy proti němu si bohužel nevybavím. Vím, že měl výborné sezony, že to je tvůrce hry.

Prý jste si takhle prošel celou soupisku Komety a zajímal jste se, kdo je kdo. Je to pravda?

Samozřejmě! Hokej je moje profese, neberu ho na lehkou váhu. Je dobré vědět, s kým jsem v týmu, jestli jsem s někým hrál ve stejné lize, jestli si ho mohu pamatovat jako soupeře, jestli někdo nebyl spoluhráčem někoho, koho znám já... Vždycky je užitečné věnovat čas a pozornost tomu, kdo ti kluci jsou, než se k nim připojím. Hokej je týmový sport, a čím dřív tým vytvoříme, tím větší zábavu pak na ledě můžeme mít.

Američan Steve Moses během MS 2015 v Praze.

Očekávání kolem vás jsou v Brně velká, i proto, že můžete navázat na výkony nedávné klubové modly Petera Muellera. Jste s tím obeznámen?

Moc na to nemyslím. Petera trochu znám, dokonce jsme spolu hráli v rámci hokejového programu v USA, který už v současnosti neexistuje. Zúčastnili jsme se dvou mezinárodních turnajů, bylo to kolem roků 2013 nebo 2014. Vím, že v Kometě prožil výtečné období, že tady byl dlouho. Těším se, že si zahrajeme proti sobě. Srovnávat se s ním ale nechci.

Ukážete extralize také ránu z první z levého kruhu jako on?

Doufám! (usmívá se) Chci hrát tak, jak jsem hrál dřív, a předvádět to, s čím jsem byl úspěšný. Je dobře, že jsou fanoušci nároční. Nikdo se pak před ambicemi nemůže schovávat.

Znáte osobně někoho z hráčů Komety?

Z dřívějšího hraní ne, ale náhodou se stalo, že zdejší obránce Rhett Holland si vzal děvče ze státu Maine, kde mají letní dům moji rodiče. Letos jsme bývali jenom patnáct minut od sebe. Několikrát jsme si zatrénovali, seznámily se naše manželky.

Vzal vás taky na ryby?

Mě ne! On bere české spoluhráče. (směje se) Se mnou šel na trénink, na pláž, na led, do posilovny. Byl jsem rád, že jsem na něho dostal číslo a mohli jsme se poznat.