Cingeľ vystřelil dárek šéfovi. Tenhle zisk chutná víc, řekl o skalpu Pardubic

Jakmile slovenský forvard v prodloužení našlápne dopředu, může se Kometa začít těšit na extra bod. Cingeľ o sobě sice tvrdí, že je na ledě tím nejzodpovědnějším hráčem z prvního útoku brněnského mužstva, jsou to však jeho výpady při ošidné hře tří proti třem, které týmu rozhodují zápasy.

„Říká se, že kdo neriskuje, ten nevyhraje,“ usmíval se poté, co skolil první tým extraligy.

V neděli proti Spartě místo setrvání vzadu doplnil dvoučlenný brejk Komety, počkal si na přihrávku do druhé vlny a rozhodl trefou na 2:1. A také na konci páteční bitvy s Pardubicemi vyrazil kupředu doprovodit útočícího Kristiána Pospíšila.

Brněnský útočník Lukáš Cingel (s číslem 6) po zápase Komety proti Spartě, který rozhodl v prodloužení

„Podobné góly,“ řekl Cingeľ o svých brankách Spartě a Pardubicím. „Pospec (Kristián Pospíšil) dnes vytáhl puk, snažil jsem se situaci jen dobruslit a najít si pozici pro zakončení. Slovní komunikace mezi námi není nějak velká, je to o čtení spoluhráčů a rozhodnutí,“ popisoval Cingeľ rozhodující chvíle vypjaté bitvy. „Byl jsem ve správný čas na správném místě. Tyhle dva body chutnají líp než se Spartou, protože dnes jsme s Pardubicemi prohrávali,“ pokýval hlavou.

Kometa vedla 2:0, prohrávala 2:3, vyrovnala při hře bez brankáře. I za tím stála spolupráce Cingeľa s Pospíšilem, jen v opačném gardu. To si Pospíšil odbruslil od spoluhráče, mocně napřáhl a dělovkou z vrcholu kruhu trefil síť.

Ideální formace

„Cingeľ a Pospíšil jsou podobné typy hráčů. Pospec je vůbec hráč, kterého by chtěl mít v mančaftu každý. Je ho plný led, má hodně soubojů, bojuje. Sice má někdy problémy s dodržováním taktiky, ale pořád je to velmi kvalitní hráč. Všichni si v té lajně odvádějí svoji práci, pro nás je momentálně ideálně složená,“ popsal brněnský asistent trenéra Jiří Otoupalík elitní formaci Komety.

Cingeľ se na jejího centra dostal po přesunutí z křídla, když se hned na startu extraligy zranil Andrej Kollár, a vypadá to, že mu změna sedla náramně. V reprezentační pauze si zahrál za Slovensko a vrátil se s ještě větší chutí.

Také Kometa, stejně jako on, má za sebou vydařený návrat z přestávky do plného provozu. Z tří domácích zápasů v řadě má sedm bodů za výprask Kladnu a dva dvoubodové lupy.

„Se Spartou to bylo víc o soubojích v rozích, s Pardubicemi víc o bruslení. Jsou silné na puku, hlavně v pásmu jsou schopné ho udržet. Nám pomohlo, že jsme hráli čistě, nedali jsme soupeři možnost nás zatlačit v přesilovkách,“ vyzdvihl Cingeľ.

Radost tak mohl mít i majitel Komety Libor Zábranský. Boje se Spartou a Pardubicemi pro něho mají pikantní nádech, protože za oba kluby dřív hrál. To ale tento týden nebylo to hlavní. Kometa v listopadu slaví 70. výročí založení a sám Zábranský oslaví v sobotu padesátiny. K narozeninám dostal parádní zápas s vítěznou tečkou.

Před utkáním se od klubu dočkal jiné gratulace než k osobnímu jubileu, a to za devatenáct let působení v Kometě. Majetkově do ní vstoupil v roce 2004, proto dnes dostal dres s číslem 19, stejně jako jeho nejbližší spolupracovníci Jaroslav Medlík a Egbert Zündorf, kteří jsou s ním v Kometě od začátku.