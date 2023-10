Video nedělá Kometě radost. Uznání gólu jsem moc nevěřil, přiznal i soupeř

Vyrovnání Vítkovic na 2:2 muselo být přezkoumáno kvůli postavení útočníka hostí Petera Muellera v brněnském brankovišti.

Na první pohled nebylo co řešit: Mueller najel do brankoviště sám a dostal se až do kontaktu s gólmanem Dominikem Furchem. Jeho pád přes Furchovu nohu, při němž brankáře Komety otočil kolem jeho osy, dojem ještě umocnil.

„Viděl jsem to a moc jsem nevěřil, že to rozhodčí uznají,“ přiznal vítkovický útočník Patrik Zdráhal. Brňané si mysleli to stejné. „Spíš jsem si myslel, že gól nebude,“ pravil forvard Lukáš Cingel.

Dlouhé prohlížení záznamu dopadlo naopak. Rozhodčí gól uznali, protože došli k názoru, že Mueller nepřekážel Furchovi v chytání. Tak to alespoň domácím vysvětlili. Kometa dostala gól a ještě musel její hráč kvůli neúspěchu trenérské výzvy na trestnou lavici.