Novotný: Návrat na led ve hře nebyl. Budu spojkou mezi hráči a trenéry

I když už svoji aktivní kariéru bývalý centr zřejmě opravdu ukončil, vedení klubu se ho po konci hlavního kouče Jaroslava Modrého rozhodlo angažovat jako asistenta Davida Čermáka, který se ze stejné pozice posunul na Modrého místo.

Kdy jste se o takové možnosti dozvěděl?

Seběhlo se to rychle. Standa Bednařík (generální manažer) mi volal den po zápase s Litvínovem. Navrhl mi, jestli bych nešel pomoci týmu v roli asistenta. Vzal jsem si den na rozmyšlenou, protože mám povinností víc. Nakonec jsem na to kývl a jsem rád, že jsem s klukama v kabině, i když už v úplně jiné roli. Uvidíme, jak to půjde.

Omezíte do konce sezony vaši stálou práci agenta?

Právě to řešíme, je to rychlé. Musím všechny povinnosti skloubit.

Chtěl jste být někdy trenér?

Asi ani ne. Práce agenta mě baví a naplňuje. Ale v Budějovicích jsem doma a nabídla se možnost pomoci klubu a klukům, které v něm znám. Neměl jsem důvod, proč to odmítnout. Sice jsem uvedený jako asistent, ale všichni vědí, že budu takovou spojkou mezi hráči a trenéry. Něco jsem odehrál, takže vidím věci, které by se daly třeba udělat lépe v obranném pásmu nebo na buly. A chci s hráči hodně mluvit. Kádr není špatný, má určitě na víc.

I když jste při posledním zápase na ledě Hradce Králové ještě nebyl u výhry 4:1, povzbudila vás i celý tým?

Jasně. Získali jsme důležité tři body s kvalitním soupeřem. Byl jsem v kabině alespoň ráno před zápasem, protože jsem už měl předem domluvené jiné povinnosti. Povedl se jeden zápas, ale je třeba jít dál.

Budete při zápasech na střídačce?

Ano. Ale ještě jsme se přesně nebavili o tom, co budu mít na starosti. Trenéři David Čermák i Roman Fousek už mají něco za sebou, takže vyjdeme i z jejich zkušeností.

Jiří Novotný jako jeden z českobudějovických trenérů na tréninku.

Nevadí, že jste s řadou hráčů ještě loni hrál v jednom týmu?

Myslím, že ne. Já se měnit nebudu, s každým chci komunikovat a přistupovat k nim individuálně. Hráči mohou mít i jiné problémy než jen hokej. Chci jim s nimi pomoci, povídat si o tom.

Neřešil jste s vedením, že byste se znovu sám vrátil do hry?

Vůbec ne. Byl jsem ve spojení se Standou Bednaříkem i trenérem Jardou Modrým. I za Samson jsem přestal hrát. Hokeji se věnuji jinak a návrat letos opravdu nebyl v plánu.

Můžete pomoci při skladbě kádru i z pozice hráčského agenta?

To nevím, ale není to tak zamýšlené. Nechci tady prosazovat hráče, které zastupuji. Myslím, že kádr je v Motoru kvalitní, i když možná trošku úzký. Ale do toho já zatím nemám právo mluvit. Jsem tady krátce. Cíle jsou však jasné. Nechat za sebou Kladno a další týmy a dostat se v tabulce výš.

Užíváte si návrat do budějovické kabiny?

Rozhodně. Už jsem opravdu nechtěl hrát, takže mě ani nenapadlo, že se tam ještě vrátím. Ale jakmile došlo na tuto možnost, tak jsem se zpátky do kabiny moc těšil.

Stejně jako loni začalo vaše angažmá v Motoru vítězně proti Hradci Králové. Je to zajímavá spojitost, že?

To je pravda. Mám nějaké neodkladné závazky, takže oficiálně nastoupím až od 2. ledna. Ale premiéra to byla vítězná. Když to takhle bude fungovat, tak přijdu jako s Hradcem jen ráno na rozbruslení a na střídačce být ani nemusím. (směje se) Ne, vážně, změna byla rychlá, za dva tři dny se toho tolik změnit nedá. Ale kluci zápas odmakali, výborně zachytal brankář Honza Strmeň a uspěli jsme jako tým.