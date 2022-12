Čermák začal v Budějovicích výhrou: Raději bych byl šestý jako asistent

Jak jste přijal posun na místo hlavního trenéra? Nová výzva?

Raději bych byl jako asistent v tabulce šestý. Ale mám v Budějovicích smlouvu, vedení přišlo s tímhle.

První zápas se vám povedl. Co podle vás rozhodlo?

Musím říct, že to pro nás velmi těžký zápas, Hradec nás místy přehrával, určitě hodně přestřílel. Naštěstí jsme v první třetině nedostali gól a ve druhé využili přesilovky, což nám strašně pomohlo, tým se uklidnil. Hradec byl sice lepší a měl víc šancí, ale my jsme podali velmi obětavý výkon a v zápase nás udržel vynikající gólman.

Zmínil jste využité přesilovky, ze kterých jste vstřelili první dva góly. Velká pomoc?

My moc branek nedáváme, takže pro nás jsou hodně důležité. Stejně jako výkon gólmana, od kterého se to odvíjí. Podržel nás, proměnili jsme šance, nemuseli jsme dohánět soupeře.

Přinese změna na postu trenéra nějakou změnu, nové věci?

Zatím jsme měli jeden trénink, takže by to ani nešlo. Navíc si nemyslím, že to bude o nějaké zásadní změně systému, spíše jde o to, aby je kluci dodržovali.

Co by mělo být hlavním cílem vašeho působení u týmu?

Stejně jako dneska bojovat každý zápas a do konce, sbírat co nejčastěji body, abychom se co nejdřív dostali do klidných vod.