Modrý nebyl bez práce dlouho, do Komety si ho stáhl Martinec

Jedenapadesátiletý Modrý, který na jihu Čech oficiálně skončil v neděli 25. prosince, jako asistent doplní Jiřího Horáčka a Jiřího Otoupalíka. Kometa jeho příchod označila jako dokončení změny realizačního týmu, kterému od poloviny prosince šéfuje Martinec, jenž nahradil odvolaného Martina Pešouta. Na řízení týmu se ale podílí i majitel Libor Zábranský.

„Připomnělo mi to aktivní kariéru, kdy jako hráč ze dne na den měníte působiště. Na tyto situace se nedá připravit nebo zvyknout, ale hokejové prostředí prostě takové je. Musíte se v tom naučit chodit a uvědomit si, že i když o vás někde zájem není, jinde vás chtějí a věří ve vaše schopnosti,“ uvedl Modrý k rychlé změně angažmá.

Kometa jej oslovila bezprostředně poté, co skončil v Motoru, který v minulé sezoně dovedl společně s Martincem do semifinále play off a k zisku bronzových medailí.

„Máme z minulé sezony tuto fantastickou zkušenost, ale především jde o to, že Patrik je loajální, férový chlap a zároveň výborný trenér. Věřím, že všechny zkušenosti teď společně zúročíme ve prospěch Komety,“ řekl Modrý.

Martinec přišel do Brna v polovině prosince, zatím se mu ale nepodařilo zastavit sérii nezdarů brněnského klubu. Ve středu si Kometa připsala třetí porážku za sebou a na plný bodový zisk čeká již 13 zápasů. Od té doby získala jen šest bodů a v tabulce klesla na deváté místo. Na předposlední Karlovy Vary má ale jen tříbodový náskok.

„Kometa, to je bohatá hokejová historie, silná značka a vynikající fanoušci. V mančaftu vidím spoustu kvalitních hokejistů, a když se z nich vytvoří ten správný tým, může se v sezoně stát cokoliv. Na nás pohybujících se kolem týmu bude, abychom to co nejlépe poskládali, ukazovali hráčům správné věci a oni postupně nabírali sebevědomí. Pak budou přicházet výhry a body do tabulky,“ uvedl Modrý.