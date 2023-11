Modrý se oficiálně stal hlavním trenérem hokejistů Komety Brno

Modrý, který byl předtím Martincovým asistentem, vedl Kometu společně s Jiřím Otoupalíkem. Ten bude pokračovat jako asistent, dalším spolupracovníkem bývalého obránce je Jiří Horáček.

Kometa pod vedením Modrého získala 27 bodů z 15 zápasů a v tabulce je sedmá. Po nevydařeném úvodu sezony byl ambiciózní klub poslední.

Modrý působil v Česku jako hlavní kouč i v Českých Budějovicích, které v sezoně 2021/22 dovedl do semifinále play off a k zisku bronzových medailí. V následujícím ročníku ho ale v prosinci vedení klubu odvolalo a jen o čtyři dny později zamířil do Brna, kde obnovil spolupráci s Martincem.