Poslední zápas roku? Bude super atmosféra, těší se pardubický Košťálek

Nejeden fanoušek to jistě bude mít v hlavě během své páteční cesty na stadion. Uplynul totiž rok a ve stejný den znovu Motor míří do Pardubic. Utkání na přelomu roku bývají v enteria areně tradičně hojně navštěvovaná a ani tentokrát tomu nebude jinak.

Ve čtvrtek na pokladnách zbývalo jen něco málo přes tisíc vstupenek. „Bude určitě narvaná hala, o svátcích chodí hodně lidí. Čeká nás super atmosféra a dobrý hokej,“ uvažoval pardubický Jan Košťálek, jeden z nejproduktivnějších beků celé extraligy.

Dosud nasbíral devatenáct bodů za pět gólů a čtrnáct nahrávek, tři z toho si připsal v dosavadních dvou vzájemných střetnutích s Motorem. Letošní první Dynamo je ovládlo doma snad již tradičním výsledkem 6:1, na jihu Čech pak uspělo v poměru 4:2.

O něco bolavější však už jsou vzpomínky na loňské play off, ve kterém Motor ambiciózním Pardubicím vystavil stopku hned ve čtvrtfinále poté, co sérii ovládl 4:1 na zápasy. „Na to už se zapomnělo, rozhodně kvůli tomu necítíme žádnou rivalitu. Bude to klasický zápas jako každý jiný, do kterého musíme jít tak, abychom vyhráli,“ velel Košťálek.

To se Dynamu nepovedlo naposledy v Olomouci, kde prohrálo 2:3 v prodloužení, stále však o bod a se zápasem k dobru vede extraligu.

Zato Motor se oproti loňsku vcelku trápí, nedávno odvolal kouče Jaroslava Modrého, jenž se přesunul do Komety, a patří mu až dvanáctá pozice. Poslední dvě utkání v řadě s Hradcem (4:1) a Olomoucí (4:2) však vyhrál.