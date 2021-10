První lajna nám dává šanci vítězit, říká budějovický trenér Modrý

Držíte vyrovnanou bilanci a zůstáváte ve středu tabulky. Jste zatím spokojený?

Nepřišel jsem, abych byl uspokojený ze sedmého nebo osmého místa. Jsme v procesu a hledáme identitu našeho týmu. Snažíme se najít cestu, abychom byli úspěšní.



Co se povedlo v první čtvrtině?

Jsme kreativní v útoku, máme rozdílové hokejisty a drží nás dobrými výkony brankář Dominik Hrachovina, který nám ve všech zápasech dal šanci na výhru.

Právě místo brankáře Motor loni hodně pálilo. Přestože Hrachovina nemá nejlepší čísla a drží se pod úspěšností zákroků 90 procent, je oporou.

Je fantastický v tom, že dokáže chytit jasnou šanci v důležité fázi zápasu. Čísla mnohdy neřeknou, jak na tom kdo je. Dobře se s ním pracuje, je to fajn kluk.

Na čem musíte naopak ještě zapracovat?

Zlepšujeme se v oslabení, i v přesilovce můžeme být ještě produktivnější. Když se dostaneme s úspěšností nad 20 procent, bude to znát. Je třeba také zlepšit komunikaci v obranné třetině, aby všech pět hráčů pracovalo v defenzivě jako tým.

Chtělo by to také ustálit výkony, nemyslíte?

Určitě, ale je třeba dát kredit i soupeřům, kteří na nás byli dobře připravení a silou vůle zlomili nepříznivou sérii. Myslím Litvínov a Liberec, i v Pardubicích jsme to měli dobře rozehrané. Stále se učíme.

Budějovická trenérská dvojice Jaroslav Modrý (vlevo) a Patrik Martinec.

Párkrát vám zápas zkomplikovaly góly v posledních vteřinách. Čemu to přičítat? Tým je nový, ale nezkušený určitě ne.

Chce to čas, než si každý v týmu najde svou roli a sehrajeme se. Zároveň nám tady zbyla skoro půlka týmu z minulé sezony, kdy se nedařilo. A to hráči jen tak z hlavy nedostanou. V takových krizových chvílích se jim to připomene. Nechci shazovat loňské mužstvo, ale říká se, že křehký tým vždy najde cestu, jak prohrát. A to se loni dělo, přestože to bylo často těsné. A to nejde hned setřepat.

Myslíte, že letos už Motor není křehký?

V první čtvrtině jsme to snad ukázali, ale hodnotit by to měli asi jiní. Já si myslím, že křehký tým určitě nemáme.

První formace Gulaš–Pech–Ondráček posbírala víc kanadských bodů než zbytek útočníků dohromady. Máte v nich lídry, ale nechtělo by to od ostatních větší příspěvek?

Asi na to koukám jinak, ale i v NHL jsou hvězdy, které nesou odpovědnost za výsledky a musí být produktivní. U nás je to podobné. Věřím ale, že se k nim přidají i další.

Jste spokojený s tím, jak obránci podporují útok? Branek a asistencí beci zatím moc nemají.

Pracujeme na tom. Kolikrát obránci nemají za úkol dát gól, ale spíš podporují útok a rozehrávají. Líbí se mi, že společně fungují a bodují všichni obránci. V extralize není moc dominantních beků, kteří by pravidelně bodovali.

Přestože jste zmiňoval, že přesilovky mohou být ještě o něco lepší, jsou vaší velkou zbraní. Co je jejich hlavním kouzlem?

Máme víc variant, jak dostat puk do branky. Přesilovka nesmí být monotónní. Z každé nedáme gól, ale můžeme tím získat třeba alespoň aktuální převahu.

Ještě k první lajně. Tito útočníci mají průměr času na ledě necelých 22 minut na zápas. Víc mají z forvardů v extralize jen Tomáš Plekanec a David Krejčí. Není to moc v této fázi sezony?

Nevím. Až čas ukáže, jestli je to dobře, nebo špatně. Jako trenér jsem cítil, že mají sílu a mohou nám dát velkou šanci vyhrát utkání. Proto jsem je nasazoval. Sám se snažím učit a poznat, jestli jim to prospívá, nebo škodí. Myslím, že Gulaš s Pechem to zvládají, Ondráček se s tím srovnává. Celkově plánujeme rozložit zátěž na víc hráčů, jenže teď máme řadu zraněných.

Zbydou lídrům síly na nejdůležitější fázi sezony v jejím závěru?

Jsou to profesionální sportovci. Kdyby neměli síly, kde bychom to byli. Mám jim dát 14 dní volno, aby si odpočinuli?

To ne. Ale už přece jen mají svůj věk, je jim v průměru přes 35 let.

Je to jejich práce. Jsme v takové situaci, že musí hrát i přes 20 minut na zápas, a je třeba, aby se to naučili. Respektive já je to musím naučit. Potřebovali bychom, aby nám v podobných situacích, kdy máme marodku, pomohli naši mladí hráči. Na tom musíme také dlouhodobě pracovat, je to důležité.

Podobné je to i u brankářů. Hrachovina sice tým drží, ale nebylo by namístě dostat do hry i jeho náhradníka Jana Strmeně, až tedy doléčí zranění?

Jo, čeká na svoji šanci. Honza je poctivý a pracovitý kluk. V přípravě chytal slušně, poslali jsme ho v sezoně alespoň na dva zápasy na střídavé starty do Kolína. Zůstává součástí týmu, ale branku máme jen jednu. Sázíme vždy na ty, kteří nám dávají největší šanci vyhrát utkání.

Dokážete po čtvrtině základní části říct, na co tým má?

To je těžké. Chtěl bych, abychom byli první, ale nejsme. Udělali jsme řadu chyb, kvůli kterým jsme o body přišli. Musíme se z nich poučit a neměly by se opakovat. Bylo by fajn, kdybychom se pohybovali na současných pozicích.

I vy sám se učíte, v extralize jste mezi trenéry nováčkem. Udělal byste zpětně zatím něco jinak?

Nic konkrétního mě nenapadá. Učím se, snažím se být každý den lepší a vylepšovat i detaily – jak se chovat k lidem, zvládat to organizačně. Jsem za všechno zodpovědný. Možná jsem si měl nechat poradit víc od svého asistenta s tím, že potřebujeme mnohem širší kádr, než jsme měli. A zároveň abychom měli práva na hráče v nižších soutěžích a kontrolovali, kde a jak hrají.

Jak se vypořádáváte s tlakem od fanoušků či vedení?

Tlak bude tak velký, jak si ho připustím. Když jsem připravený, tak se s tím dá pracovat. Nesmí se stát, aby někdo nevěděl, co má dělat, kde má být, kde má stát. To by pak byla moje chyba.

Užíváte si podporu diváků? Budvar aréna byla zatím vždy téměř plná.

Fanoušci jsou fantastičtí. Podporují nás a jsme moc rádi, že chodí. Je fajn hrát zase před plnými tribunami, když se to loni nedalo.

Emocí ven moc nepustíte. Co se ve vás děje při zápase?

Užívám si každé utkání. Snažím se nepřenášet žádné negace na tým. Chci, aby hráči byli klidní a připravení na každé střídání. Nemá smysl hulákat na střídačce, abych je odváděl od výkonu. Já musím být připravený na každou situaci a vždy být o krok napřed. Pak se bude tým chovat stejně.

Celkově vás to baví?

Jasně. Je to pro mě škola, v nové soutěži, na nové pozici. Zlepšujeme se jako tým, máme lepší i horší momenty. Každý den se snažíme zlepšovat.

Poslední roky jste byl za mořem. Co říkáte na úroveň extraligy?

Většina utkání je kvalitních. Hraje tu řada výborných hráčů, k tomu silné kluby a kvalitní trenéři. Asi mě nic moc nepřekvapilo, už jsem si tady něco prošel jako hráč.

Poznáváte i specifika jako kouč? Třeba s trenérskou výzvou se zatím spíš neúspěšně perete.

Musím se s tím smířit. Trenérská výzva není třeba na ofsajd, to je rozdíl oproti tomu, jak je to ve Státech. Navíc už je to docela riskantní. Když to nevyjde, přijdete o time out a ještě dostanete trest na dvě minuty. Proto jsme výzvu nebrali v Pardubicích. Nebyli jsme si jistí, a kdyby to neuznali, tak jsme čtyři minuty před koncem stejně prohrávali 2:3 a ještě hráli dvě minuty oslabení. Svaz chce, aby výzev nebylo moc a zápasy se neprotahovaly.