Za stálé místo bych byl rád, říká budějovický útočník Abdul

V jednom z prvních rozhovorů jste přiznal, že jste byl k Motoru ze začátku skeptický. Jak to vnímáte teď?

Určitě si neříkám, proč jsem vlastně do Motoru šel. Splňuje mé očekávání, není teď důvod na nějaké pochybnosti.

V týmové produktivitě jste třetí za dvojicí Pech–Gulaš. Jste spokojený?

To asi člověk nemůže být nikdy. Vím, že jsem nedávno měl ne úplně ideální období, kdy jsem nehrál dobře. Ale v posledních zápasech se to z mé strany zlepšilo. Jsem trochu v jiné pozici než kluci, kteří jsou v tabulce přede mnou, často se mi mění, s kým hraju, a hledá se okolo mě ideální sestava. V rámci možností je to ale v pohodě.

Statistiky Jindřich Abdul Odehrané zápasy 21

Góly 8

Z toho góly v přesilovce 4

Vítězné góly 1

Asistence 7

Statistika +/- -1

Trestné minuty 2

Průměr na ledě 16:26 min.

Střely na branku 39

Úspěšnost střelby 20,51 %



A jak se vám hraje, když zatím nenastupujete v ustálené formaci?

Jasně, že bych byl rád, aby se našlo místo, kde bych mohl hrát delší dobu. Na druhou stranu jsem na podobné kroky z posledních sezon docela zvyklý. Sestavy se mění pořád, a to si myslím, že v Motoru je to ještě docela ustálené. Není to pro mě samozřejmě ideální, protože když s někým v lajně hrajete déle, více si rozumíte. My jsme však profesionálové, jsme za to placení. Musíme se s tím umět vyrovnat.

Hrál jste už i v KHL, ale v české extralize jste poprvé. Překvapila vás něčím?

Některé zápasy jsou tu hodně takticky svázané, takže týmy zavřou střední pásmo a čekají, co bude. Na to jsem nebyl úplně zvyklý, protože například v Rusku se zase na systém až tolik nedbalo jako tady. Dobře jsem však věděl, že extraliga má velice dobrou úroveň a jsou tu výborní hráči.

Máte za sebou dvě větší zranění. To poslední vás vyřadilo na téměř celou sezonu. Hraje se vám ještě teď o něco hůře?

Zdravotně jsem se dával hodně dlouho do pořádku, vždyť jsem minulou sezonu odehrál jen dvanáct zápasů. Občas si na to vzpomenu. Dalo by se říci, že si zase na všechno musím zvyknout a prostředí tady v Budějovicích je pro mě nové. Znovu se dostat do herního tempa bylo opravdu hodně těžké, a když to řeknu blbě, tak se do toho pořád dostávám. Možná mě ještě více zbrzdil zlomený palec ze začátku této sezony. Cítím, že mám trochu tréninkové manko, ale sezona je dlouhá a věřím, že časem to bude lepší a lepší.

Nedávno se o vás psalo, že byste měl z Motoru odejít. Vy však na jihu Čech zůstáváte. Kde se to podle vás vzalo?

Vnímal jsem to, protože mi lidé posílají ty články, kde o mně psali. Ale vůbec netuším, jak k této informaci přišli, nebo jestli si ji někdo vycucal z prstu. Bylo to však zajímavé, já vůbec nevěděl, o co jde. (směje se)

Sledujete, jak se vede vašemu mateřskému klubu Vsetínu?

Ano, když mám čas, tak se podívám. Jsem rád, že po tom rozpačitém začátku to začíná klukům jít a snad se brzy dotáhnou na vedoucí Třebíč. Není žádným tajemstvím, že skok mezi první ligou a extraligou je fakt velký, a když už by se Vsetín do baráže dostal, bude to mít hodně těžké. Ať už by ji hráli proti Zlínu, či Kladnu, dostat se nahoru nebude nic jednoduchého.

Hrajete až ve čtvrtek proti Brnu. Není reprezentační přestávka přece jen už dlouhá?

Jsem rád i z toho hlediska, že se zase můžu na chvíli podívat domů za rodinou, když máme volno mezi tréninky. Na druhou stranu vám trochu chybí herní praxe, výpadek je znát. Po pauze ale stačí jedna dvě třetiny a jste zpátky, tak by to snad neměl být až takový problém.