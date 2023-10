Předčasný konec. Útočník Káňa po vzájemné dohodě opouští Vítkovice

„Bohužel i to k hokeji patří. Honzovi to u nás úplně nesedlo. Jeho herní vytížení nebylo takové, jaké bychom si my i on představovali. Do toho přišla i nemoc, která jej vyřadila ze hry, a po příchodu Patrika Zdráhala už pro něj nebylo místo v prvních dvou útocích,“ uvedl sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.

„Proto jsme se dohodli na korektním předčasném ukončení naší vzájemné spolupráce. Honzovi děkujeme a přejeme mu hodně štěstí,“ dodal.

ZMĚNA V KÁDRU | Ve Vítkovicích končí Jan Káňa. Klub se s jedenatřicetiletým útočníkem dohodl na předčasném ukončení angažmáhttps://t.co/q1sLYeLET9 — HC VÍTKOVICE RIDERA (@hcvitkovice) October 18, 2023

Káňa, jenž byl v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Hanáků v základní části, když si za 41 zápasů připsal 32 bodů díky 12 gólům a 20 asistencím, nastoupil v dosavadním průběhu ročníku sedmkrát a nebodoval.

Vítkovičtí se po velmi nepovedeném vstupu do sezony ocitli dokonce až na dně tabulky, díky posledním dvěma výhrám ale poskočili na desáté místo.