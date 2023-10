Šlégr je nadšený z jízdy Vervy: Má sílu, pokoru i správného lídra

„Jsem hrozně pověrčivý, je strašně brzy mluvit o medaili. Samozřejmě jim to přeju, ne že ne!“ uvedl olympijský šampion Jiří Šlégr, který slavil historický titul s Litvínovem jako hráč. Během mistrovského marše zažila Verva i sérii devíti vítězství na přelomu základní části a play off.

Jak vám imponuje nynější rekord?

Bohužel osobně jsem utkání neviděl, byl jsem marod, ale sleduji přenosy. Hrají atraktivní hokej, což je dobře pro fanoušky. Jsou natrénovaní, dokáží zápasy ustát a otočit. Vytvořit takovou šňůru je úctyhodné.

V čem je síla Vervy?

Každé mužstvo, které je úspěšné, musí být především natrénované. To je základ. Nohy jsou pak daleko lehčí, na myšlení a na všechno je najednou daleko víc času. A potom je důležitý lídr, to se v podobě Ondry Kašeho stalo. Takhle to vnímám, nevidím jim do kabiny, i když občas mluvím s Albym (asistentem Robertem Reichelem). Z Ondry Kašeho je cítit, že neřeší, jestli udělá jeden, dva nebo žádný bod, ale jestli hraje tým a jestli boduje tým. Což je od lídra to nejcennější, co může být.

A co vám říká Reichel?

Že Ondra je pomyslnou spojkou mezi trenéry a kabinou. A že atmosféra v šatně je pozitivní. Byla i po první porážce. Parta si sedla.

Co bratři Kašovi a nominace na mistrovství světa v Praze?

Na to je ještě moc brzy, ale každý se o to může poprat, i oni. O Voženílkovi bychom si to před loňskou sezonou nemysleli a nakonec na světovém šampionátu hrál. Čas ukáže.

Litvínov ohromuje pohybem, to je klíč ke všemu?

Všiml jsem si, že v oslabení hrají daleko agresivněji, než historicky hráli. Už nečekají ve čtverci, ale jdou po soupeři. Důvod je jasný, mají sílu. A věří si. Až se zima zeptá, co jsi dělal v létě, to tady asi funguje. Sice zima ještě není, ale vypadá to, že v létě na sobě pracovali dobře.

Vnímáte ve městě euforii podobnou té z mistrovské sezony?

Já teď moc nefungoval, tak jsem atmosféru v Litvínově nemohl vstřebat. Ale věřím, že euforie ve městě je. Léta tady úspěch nebyl, hráli jsme spoustu sezon na chvost tabulky. A věřili jsme, že se zuby nehty protlačíme do play off, nebo nedej bože aspoň zachráníme extraligu. Teď najednou je Litvínov zase na vrcholu, nadšení lidí je logické.

Proč se čekalo tak dlouho?

Přišla generační obměna, skoro celý kádr se vyměnil. A než si všechno sedne, někdy to trvá.

Je to zase ten litvínovský útočný rukopis, jímž je klub pověstný?

Působí to tak. Nejsou to kluci z Litvínova, což je škoda, ale to neznamená, že se nechtějí za Litvínov rvát. Jsem rád, že z herního projevu je vidět i práce Albyho. V trenérským štábu byli schopní se domluvit, že takový systém budou praktikovat.

Jak si vybavujete vaši rekordní, už překonanou sérii z jara 2015?

My si nastavili hlavu tak, že cíl není trhat rekordy, ale postupně se zlepšovat před play off. Cítili jsme sílu mužstva, že by se to případně mohlo na konci povést. Šli jsme do toho s pokorou; kdo ji nemá, dojede na to, i když má kvalitní tým a třeba je i celou sezonu první. Nikdo z nás neřešil, jestli je to pátý, šestý nebo sedmý vyhraný zápas v řadě, ale že musíme pořád pracovat, pořád výborně trénovat. Protože jak trénuju, tak i hraju. Chci věřit, že to teď není jen nějaký záchvěv a že uspějí.

Litvínov - Kladno, hokejová extraliga. Ondřej Kaše (vlevo) a David Kaše v euforii, kladenská střídačka smutní.

Mluvíte o pokoře. Ta vyzařovala z trenérů zlaté party Rulíka a Hořavy a teď je cítit i z Karla Mlejnka a jeho parťáků. Souhlasíte?

Určitě. Všichni trenéři jsou pokorní a pracovití. Není náhoda, že vyhrávají, že hrají hezký hokej. Někdo jim to musel vysvětlit, připravit je na to, teď je v tom trenéři musí udržet.

Dvě devítizápasové vítězné série vynesly medaili. Bude další?

Opakuji, že je hrozně brzy. Taky jsem zažil sezony, že jsme byli první a nakonec jsme se ani nedostali do play off. Proto bych nepředbíhal, za půl roku budeme chytřejší. Teď hodnotit, jestli by to mělo být na medaili a jakou nebo jestli vůbec, to ne. Užívejme si, že je Litvínov nahoře.

Mistrovský tým byl po základní části druhý se 105 body. Může vás současné mužstvo překonat?

Když zůstanou v této formě, tak i matematicky by na to měli. Samozřejmě nejtěžší je formu udržet. Každé vítězství vlastně musíte obhajovat a obhajoba je vždycky složitější.