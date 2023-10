S pokorou si toho vážíme, hlásil plzeňský obránce Zámorský po obratu

„Trenéři jsou super, připravují nás parádně. To, že jsme před tímhle zápasem měli devět zápasů a 16 gólů, tak i kdyby tam stál kdokoliv, nezmění se to. Je to o nás na ledě. Trenéři svou práci dělají skvěle. Když ji tak budeme dělat i my, bude to dobré,“ prohlásil se dvěma góly a sedmi přihrávkami nejproduktivnější hráč týmu.

Na Plzeň by si přitom ještě v polovině utkání nikdo nevsadil. Ve 27. minutě domácí Järvinen po rychlé souhře využil přesilovku a poslal Mladou Boleslav do vedení 3:0. Ale ještě ve druhé třetině snížil rovněž v početní převaze Söderlund. Švédský forvard, který se minulý pátek stěhoval na západ Čech právě z Mladé Boleslavi, poslal přesným švihem puk pod horní tyč.

Hosty pak několikrát podržel gólman Pavlát a ve třetí části předvedli nevídaný zvrat. Střelci Rekonen s Holešinským smazali dvoubrankové manko a v 58. minutě mladoboleslavskou arénu šokoval Zámorský. Na útočné modré čáře zachytil puk a bekhendem jej pouze nahodil na brankáře Růžičku.

„Cítil jsem, že protihráč už mě jde forčekovat. Jenom jsem to házel směrem na bránu. Byl to takový hopík, asi chytnul rýhu a přeskočil gólmana,“ popisoval Zámorský vítěznou trefu. „Nepočítal jsem, že z toho bude gól. Ale doufal jsem, že by z toho mohl být závar, věděl jsem totiž, že kluci půjdou do brány. Spadla nám tam taková žabka. Štěstíčko. S pokorou si toho strašně ceníme.“

Škoda poprvé v sezoně bodovala na ledě soupeře a z poslední pozice se posunula o dvě příčky výš. Ke dnu poslala právě svého nedělního rivala. „Byl to těžký zápas. Ale beru to z té pozitivní stránky. Prohrávali jsme 0:3, ale ukázali, že věříme i za takového stavu a jdeme si za tím. Gólman nás podržel. Máme dva perfektní, kteří nás drží, díky nim moc branek nedostáváme. Máme zlaté tři body a věřím, že to může být moment, který nás nakopne,“ doufal Zámorský, který na ledě strávil bezmála pětadvacet minut.

„Cítil jsem se výborně. Měl jsem nové nože, byl dobrý led, docela mi to jezdilo. Věřil jsem, že můžu týmu pomoct a že alespoň nějaký bod odvezeme.“

I tak Plzeň stále hledá pohodu. Bodovala teprve ve čtvrtém z deseti utkání, a pokud se chce posunout výš, potřebuje na nedělní obrat navázat. V pátek nastoupí na domácím ledě proti Hradci Králové.

„Na tabulku nekoukám. Plus mínus tuším, jak vypadá, ale body nestuduju. K čemu to je. Stejně každý zápas musíme od první minuty odmakat na sto procent a nezáleží, jestli jste zrovna nahoře nebo dole. Furt musíte hrát stejně,“ konstatoval Zámorský.