Věřím, že se zvedneme stejně jako loni v Hradci, doufá plzeňský Lev

Poprvé od jarního návratu do rodného města se postaví proti klubu, v němž strávil tři a půl sezony. V té minulé se také zastavila jeho nevídaná rekordní série startů v nejvyšší soutěži bez přerušení. Lev nechyběl v zápase svého týmu od sezony 2012/13 a odehrál 659 utkání v řadě! Až v semifinále proti Vítkovicím ho zranění zabrzdilo, naskočil poté až do finále s Třincem.

Vzpomenete si před zápasem na roky strávené v Hradci Králové?

Až v pátek vstanu, všechno mi dojde. Určitě se trochu ohlédnu. Těším se, s klukama z Hradce jsem stále v kontaktu. Nebylo to jen o tom, že jsme spolu v jednom týmu a potkáváme se jako známí v práci. Mám tam spoustu kamarádů, takže nějaké hecovačky už mezi námi probíhají. Tak je to vždycky.

Hokejisté Škody Plzeň v pátek v 17.30 hodin nastoupí doma k utkání 12. kola extraligy proti královéhradeckému Mountfieldu.

V minulých letech jste se naopak těšil, jak budete zatápět Plzni, že?

Znal jsem zdejší prostředí, vždycky jsme si při cestě do Plzně řekli, co a jak proti ní hrát. Věděli jsme, čím se prezentuje, a snažili se na to reagovat. Teď přijedou s něčím podobným. Hradec styl nezměnil, co jsem měl možnost vidět jejich zápasy. Víme, na co si dát bacha, na které jejich individuality. Doufám, že to povede k vítězství.

Produktivní kanadský obránce Blain, slovenský rychlík Okuliar. Tam je největší síla?

Oba hrají výborně. Oliver je výborný hráč, silný na puku, nepříjemný pro soupeře. Ale když se na něj trošku zaměříme, může třeba předvést malý blikanec jako nedávno na Spartě. A u obránců je to vždycky o tom, jestli jim dokážete hrát tvrdě do těla, to je každému nepříjemné. Zkusíme jim hru trochu otrávit, to je jednoduchý recept.

Plzeň nemá dobrý start do sezony, spalo se vám alespoň po neděli lépe, když jste v Mladé Boleslavi otočili skóre z 0:3 na 4:3 a zapsali třetí výhru?

To bych neřekl. Je za námi deset kol a víme, co je špatně, co chceme zlepšit. Jsme rádi, že v Boleslavi jsme to obrátili, kus zápasu jsme se už prezentovali tím, co bychom chtěli hrát. Přiklonilo se k nám konečně i štěstí, ale musíme pracovat dál. Makáme, aby to proti Hradci bylo co nejlepší. Abychom konečně udělali dvě výhry za sebou, nebyla to pořád jen svatba – pohřeb.

Asi jste věděl, že návrat do Plzně nebude jednoduchý. Ale že to bude až tak složité?

Samozřejmě, začátek sezony není takový, jaký bychom si představovali. Chtěli jsme mít víc bodů a hrát v jiných patrech tabulky. Ale tohle k tomu prostě patří. Já jsem si to přirovnal k loňskému roku. Také jsme v Hradci neměli dobrý start do ligy, k tomu přišla nějaká zranění, do toho Liga mistrů. Byli jsme okolo dvanáctého místa. Ale pak tým ukázal sílu a myslím si, že to samé se může stát i teď v Plzni.

Berete si to hodně osobně?

Chci to zlomit. A každý v týmu to chce zlomit. Určitě bych chtěl být víc produktivní, to mi štve a mrzí. Protože s tím souvisí i bodové úspěchy celého týmu.

V čem musíte nejvíc přidat?

Je to o souhře. Tým se obměnil, v přípravě se toho zase tolik neodehraje, zkouší se. Lajny se musí ustálit, aby si našly správnou chemii. S tím přijdou i hezčí akce, držení puku, lepší přechod středního pásma. Nabaluje se to jedno na druhé.