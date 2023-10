Nula? Zkušený výkon týmu těšil pardubického gólmana Willa víc

„Já se k té nule neupínal, věděl jsem, že dříve nebo později přijde,“ řekl gólman Roman Will, jeden z hrdinů Dynama, v rozhovoru pro klubový YouTube kanál po nedělním přesvědčivém triumfu Východočechů na ledě Energie v poměru 3:0.

„Ale i kdyby se to nestalo za celou sezonu a my vyhrávali, tak je mi to jedno. Statistiky moc neřeším. Vážím si toho, jak jsme hráli takticky, a té spousty fanoušků, co sem za námi přijela z Pardubic. Jsem rád, že jsme jim to vítězství doručili,“ pokračoval skromně.

Hlavně v úvodní periodě, v níž Dynamo čelilo dvěma přesilovkám soupeře při vyloučeních Mandáta a Hyky, měl relativně dost práce. Vary početní výhody umějí a chvílemi to vypadalo nebezpečně.

„My jsme s tím trošku počítali, že na nás domácí jako bruslivý tým vlétnou. Ale kluci přede mnou předvedli řadu důležitých bloků a v oslabeních mi pomohli. Jak čas běžel, byli jsme jistější a jistější,“ těšilo Willa.

„Možná už od půlky utkání jsme převzali iniciativu, hráli opravdu velmi zkušeně a ke konci už si to pohlídali,“ konstatoval spokojeně. Dynamo si ve Varech zkrášlilo už tak perfektní extraligovou bilanci na 9-0-2-0 po jedenácti kolech při skvostném skóre 43:21. Navíc mu to solidně šlapalo i v základní části Ligy mistrů, kterou ve středu završí duelem v Severním Irsku s Belfast Giants (od 20 hodin).

„Máme velmi kvalitní kádr a je o nás skvěle postaráno. Všechny podmínky jsou nastavené tak, abychom byli úspěšní. A zatím to funguje,“ uvedl k tomu brankář Will.