Útočník Káňa se vrací do známého prostředí, posílí hokejisty Olomouce

Jednatřicetiletý Káňa se do Vítkovic přesunul v létě. V Ostravě se mu ale nepodařilo navázat na olomoucké vydařené sezony, v sedmi extraligových zápasech nebodoval a ve středu se s klubem dohodl na předčasném ukončení víceleté smlouvy.

„Přichází k nám hráč, u kterého velmi dobře víme, co očekávat. Věříme, že Honza ve známém prostředí naváže na své výkony z předešlých sezon a pomůže nám s produktivitou, která nás aktuálně nejvíce trápí,“ uvedl jednatel olomouckého klubu a hlavní trenér Jan Tomajko.

Káňa byl v minulé sezoně nejproduktivnějším hráčem Olomouce, když si za 41 zápasů připsal 32 bodů díky 12 gólům a 20 asistencím. V osmi zápasech play off přidal dvě branky a dvě asistence. Celkem má v extralize na kontě 221 bodů (93+128) ve 486 utkáních. Vedle Olomouce a Vítkovic hrál i za Kometu Brno.

„Jsem rád, že se vracím do Olomouce. Jednání byla velmi rychlá a těší mě, že se naše společné cesty opět spojily. Doufám, že co nejdříve naskočím do zápasu v červenobílém dresu,“ řekl Káňa.