Ať dá gól klidně i Frodo, říká po další porážce karlovarský útočník Gríger

Nepříjemností může být fakt, že v posledních čtyřech zápasech se z útočníků prosadil právě jediný Gríger. Jinak to byli pouze obránci. Vstřelených branek je málo.

„Deka na nás neleží,“ odmítá. Jenže na jeden gól se vyhrává těžko, Energie potřebuje zabrat a vrátit forvardy do hry. Uklidnit se povedeným zápasem. Na Spartě ovšem v roli favorita nebude. V sérii duelů proti největším adeptům na titul jsou právě Pražené ti poslední na řadě.

„Vybírat soupeře si nemůžete, všichni v extralize mají velkou kvalitu,“ ví Gríger. Sám věří, že se jeho celek vrátí na vítěznou vlnu. A proč ne zrovna zítra večer v hlavním městě.

Narážíte v poslední době na samé těžké soupeře. Byly Pardubice tím zatím nejsilnějším?

Všechny jejich lajny jsou vyrovnané a velmi silné. My jsme ale neodehráli špatný zápas, jen jsme nenašli recept na jejich obranu a bez gólů se vyhrávat nedá. Šance jsme měli, ale podržel je brankář. Nebylo lehké dostávat se do jasných příležitostí.

Nula bodů, nula gólů. Jak vytěžit ze zápasu to pozitivní?

Řekli jsme si po zápase a sami jste to ostatně i viděli, že jsme měli pasáže, ve kterých jsme hráli velmi dobře. Bohužel jsme se nedostali přes jejich obranu a Pardubice hrají zkušeně. Za stavu 0:2 už jsme se těžko dostávali do utkání.

Sparta nebude o nic lehčí soupeř. Jak se na ni připravit?

V extralize není lehkého soupeře. Víme, proti komu hrajeme a že nás nečeká nic lehkého. Musíme se dobře připravit. Začít koncentrovaně a být stoprocentní v defenzivě. A samozřejmě dát nějaký gól, což nám proti Pardubicím chybělo. Chceme-li uspět, musíme skórovat.

Dominik Frodl v akci proti bývalým spoluhráčům z Pardubic.

Chybí góly útočníků, čím to?

Nemyslím si, že na nás leží nějaká deka. Je jedno, zda skóruje útočník nebo obránce. Kolikrát to prostě vyplyne ze situace na ledě. Ať dá gól klidně i Frodo (brankář Frodl). Musíme pracovat na sto procent v tréninku a snažit se zlepšit koncovku. Být důraznější, přesnější. Na Spartě to musíme zlomit.

Prosazujete se méně i kvůli kvalitě a síle soupeřů?

Samozřejmě je poznat, že hrajeme proti týmům s největšími ambicemi, které mají skvěle poskládané kádry. Od gólmana přes obranu až po útok. Ale je jedno, kdo proti vám stojí. Vyhrát můžete s každým. Musíme se poučit z posledních zápasů, kdy nám to tam nepadalo. Je před námi stále čtyřicet zápasů, to je pořád spousta práce.

V jaké pohodě tým aktuálně je?

Jak říkám, před námi je stále ještě hodně zápasů. Padat v desátém kole do nějaké deprese je nesmysl. Navíc před utkáním proti Spartě. Jdeme do zápasu sebevědomí. Připravíme se, budeme plně koncentrovaní, na ledě necháme všechno. Proti Pardubicím jsme hráli vyrovnaný hokej. Když budeme takhle pokračovat, věřím, že se štěstí zase otočí na naši stranu a budeme dávat góly.

Pomáhá i zkušenost z úvodu sezony a skalpy Vítkovic či Brna?

Už jsme si zkusili, že umíme porážet opravdu silné týmy. Můžeme hrát s každým, extraliga je strašně vyrovnaná. Odehráli jsme super zápasy s našlapanými soupeři. Ale nemůžeme létat hlavou v oblacích. Nemůžeme čekat, že to půjde samo a budeme všechny porážet na trojnožce. Musíme makat, padat po hubách a nechat na ledě sto procent. Jen tak můžeme uspět.