Karlovým Varům start vyšel. Zůstáváme nohama na zemi, ujišťuje Jiskra

To vše v našlapané hale, která čtrnáct let od zisku mistrovského titulu hladově vyhlíží další úspěch karlovarského hokeje. „Zůstáváme nohama na zemi,“ brzdí velká očekávání Vít Jiskra.

Právě tenhle mladý forvard byl jedním z úspěšných střelců v utkání s Brnem. Specialista na oslabení si otevřel gólový účet sezony nezvykle v početní převaze. „Obrovsky si cením, že jsem se dostal na led s hráči jako je Rachůnek, Kangasniemi nebo Gríger,“ radoval se po utkání.

Úvodní hrací víkend se jeho týmu prostě vydařil a byť v pátek večer nedotáhl do konce senzační obrat v závěru poslední třetiny a domácí Olomouc si ponechala všechny body, Karlovy Vary vyslaly extralize zřetelný signál, že letní doplnění kádru a slova o vyšších ambicích mají pevný základ. Lepší pozvánku na v pořadí druhé utkání v KV Areně proti Liberci nemohli svým příznivcům snad ani sepsat.

Byla to proti Kometě nejlepší možná domácí premiéra?

Brno na nás v úvodu docela vlétlo. Myslím, že prvních deset minut měli více ze hry. Náš výkon byl ale podpořený skvělým Dominikem Frodlem v bráně. Šli jsme si za vítězstvím, hnali nás neuvěřitelní fanoušci.

Zlomila zápas nevyužitá dvojnásobná přesilovka Brna?

Hodně nás forčekovali, měli tlak. Ve druhé třetině nás tlačili, měli několik přesilovek. My jsme je ale ubránili, povedlo se nám odskočit na 2:0. Je začátek sezony, nijak nechci naši úspěšnost v oslabení zakřiknout. Řekli jsme si, jak chceme hrát a dařilo se nám to předvádět na hřišti.

Osm vyloučených je ale hodně, souhlasíte?

Oslabení bylo zbytečně moc. Neodpustili jsme si zbytečné fauly, některé věci byly na hraně. Do příštího zápasu tento aspekt musíme zlepšit. Jsme ale rádi, že jsme tolik oslabení ustáli a zápas vyhráli. S Tomem Redlichem jsme na led chodili hodně, stojí to hodně sil. Zase jsme pak ale nehráli tolik pět na pět. Nekoukal jsem na icetime, ale strávili jsme tam hodně času. (úsměv)

Vy jste dal gól naopak v přesilovce. Máte tedy v týmu novou roli?

(smích) Ne, to ne. Jsem ale strašně rád, že se dostanu na led s hráči jako je Tomáš Rachůnek nebo Ikka Kangasniemi. Dávid Gríger mi puk krásně dal, já zavřel oči a naštěstí to spadlo do branky.

Přesto to pro Vás muselo být na startu sezony velkou vzpruhou.

Každému gól pomůže. Jsem rád, že jsem se trefil, nečekal jsem dlouho.

Ve třech odehraných kolech jste z třinácti přesilovek dali sedm gólů. Co říkáte té bilanci?

Jak se říká, speciální týmy rozhodují zápasy. Při hře pět na pět jsou týmy hrozně vyrovnané. Důležitost oslabení a přesilovek je veliká. Nic nechci zakřiknout, pořád jsme na začátku. Doufám ale, že to tak bude pokračovat.

Přišli klíčoví hráči, nebo za tím stojí tréninková píle?

Jsou znát hráči, kteří přišli. Jsou tu, aby hráli přesilovky a mají v týmu takovou úlohu. Určitě všichni vidí kvalitu, kterou přinesli.

Získali jste skalpy Vítkovic a Brna, to se asi úplně nečekalo.

Povzbuzení to je výborné, start nám vyšel. Ale rozhodně nesmíme být někde v oblacích. Před námi je hodně práce, extraliga je strašně vyrovnaná. My každý zápas začínáme od nuly a doufáme, že budeme co nejvíc vyhrávat.

Na domácí premiéru se přišlo podívat přes čtyři a půl tisíce diváků. Cítíte velká očekávání?

Bylo to super. První zápas, v neděli odpoledne, venku třicet stupňů a nám přijde přes čtyři a půl tisíce fanoušků, kteří od začátku fandí a zápasem žijí. Atmosféra byla skvělá. My jim musíme poděkovat a doufat, že budou chodit nadále. Malý tlak asi trochu cítíme, ale jak nás hnali dopředu, to pro nás byla velká pomoc.