Frodl byl jako skála a Vary přivezly body z Hradce Králové

„Jsou to pro nás zlaté, těžké tři body. Hradec má skvělý tým. V minulé sezoně to dokázal a byl ve finále, teď se mu kádr moc nezměnil. Má strašně moc lítavý styl a napadá, ještě navíc hrál doma, což je další bod pro něj v nasazení. Nemohli jsme čekat, že sem přijedeme a budeme ho přehrávat,“ připomíná brankář hokejové Energie zejména první třetinu nedělního extraligového duelu.

Ta nabídla z pohledu střel na branku vůbec nejvýraznější rozdíl. Mountfield soupeře přestřílel 18:2, přesto dal jediný gól hostující Ondřej Beránek ze samostatného úniku v oslabení.

„Nemyslím si ale, že by domácí měli obrovské množství šancí,“ dodává Frodl. „Kluci hrají skvěle, hodně blokují střely, což nám zatím funguje. A že nám tam něco propadne, to je hokej. Musím pochválit celý tým,“ sdělil v pozápasovém rozhovoru pro ČTK.

Není žádným tajemstvím, že gólmani mají radši, když čelí většímu počtu ran. I proto Frodl svému protějšku Kiviahovi nezáviděl. „Já to znám z Pardubic, taky to nebyla žádná procházka růžovým sadem. Gólman tam stojí, má patnáct dvacet zákroků, najednou na něj jede hráč sám a musí to za stavu 0:0 chytit. Když na něj naopak jde hodně střel, gól se ztratí. To je úděl chytat za skvělým týmem,“ uznává karlovarský brankář.

Jeho nejdůležitější zásah přišel po královéhradeckém obratu ve třetí třetině. Za stavu 2:1 pro domácí mohl zvýšit Aleš Jergl, ale Frodl se bleskově přesunul a jeho nepřesně mířenou ránu vyrazil. V dalších minutách celek Energie otočil skóre zpět na svou stranu.

„To byl možná klíčový moment zápasu. Vzpomněl jsem si na poslední kolo, kdy v televizi ukazovali podobný zákrok od Hrachoviny za stavu 0:1, po kterém Budějovice otočily. Já jsem si po tom svém zákroku říkal, že by bylo fajn, kdybychom taky dali gól. A stalo se,“ usmívá se Frodl.

Čtvrtá výhra z šesti zápasů drží Karlovy Vary v elitní pětici soutěže, a to ještě mají na většinu týmů utkání k dobru. „Navíc jsme v Olomouci vedli před koncem 3:2. Za mě je to skvělý start a doufám, že nám to takhle půjde dál,“ přeje si brankář Energie.

Podkrušnohorské derby

Další utkání Energie bude nejen díky dosavadním výkonům klíčové opory Západočechů i celého jeho týmu ostře sledovaným. V pátek od 17.30 hodin hostí KV Arena podkrušnohorské derby a podobně jako Karlovy Vary se start do nejvyšší soutěže povedl také Litvínovu, který porazil v 7. kole Třinec 6:4, připsal si šestou výhru v extralize v řadě a posunul se na druhé místo tabulky.

Na čtvrtém domácím vítězství a udržení stoprocentní bilance na Stadionu Ivana Hlinky se gólem a asistencí podíleli Matúš Sukeľ a exkarlovarský Petr Koblasa. Navíc Severočechy vede Karel Mlejnek, který byl s Energií na trenérské pozici dlouhodobě spjatý.

„Co říkám na druhé místo? Dobrý start, to je tak všechno. Dalších asi 45 těžkých zápasů je před námi. Když vidím, v jaké kondici z pohledu kvality je extraliga, tak to neznamená nic jiného než velice dobrý start,“ nechal se Mlejnek slyšet po vítězném duelu proti Třinci. Porovnání obou týmů v jejich současné formě bude každopádně velmi zajímavé.