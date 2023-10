Dvanáct tisíc diváků? Vary táhnou, smál se Frodl po ojedinělé výhře na Spartě

„Frodo chytal parádně,“ zdůraznil v rozhovoru střelec vítězné branky Filip Koffer. „Druhou třetinu jsme zvládli díky němu,“ hlásil zase asistent trenéra Václav Eismann, když se pozastavil u tlaku, jemuž jeho svěřenci vzdorovali za stavu 2:2 v prostředním dějství.

„Měli tam toho strašně moc,“ pokyvoval též samotný Frodl. „Ne sice tolik vyložených šancí, ale spoustu závarů, z nichž dali ty dva góly. Měli jsme i štěstí, že jsme to přestáli.“

To byl podle něj také jeden z klíčových momentů utkání: „Určitě bylo dobré, že jsme neprohrávali, protože Sparta by se pak zklidnila. My ale vepředu máme šikovné kluky. Šlo o to ujet, kousnout a vyhrát!“

Poněvadž hosté vydrželi, v závěrečné části přidali tři branky a soupeře ani pořádně nepustili do vlastního pásma, Frodl se stal prvním brankářem Západočechů od prosince 2012, který v hlavním městě vychytal tříbodové vítězství.

„Jak bych tohle ale mohl vědět?“ odmítl sedmadvacetiletý gólman, že by se provrtával statistikami. „Já byl prostě v laufu.“

Karlovarský brankář Dominik Frodl zastavuje pravým betonem velkou šanci volného sparťanského útočníka Joshe Kestnera.

Když se však dozvěděl, že chytal před momentálně nejvyšší návštěvou (12 544 diváků) probíhající sezony, jen se s překvapeným výrazem ptal: „Nejvyšší, jo?“

Vzápětí s roztaženým úsměvem doplnil: „Jsem rád, že táhneme... A taky, že těch 12 tisíc lidí vidělo naši výhru.“

Jeho vytížené pozornosti při zápase neunikly ani ostrůvky karlovarských fanoušků ve slušně naplněné O 2 areně: „Myslím, že hokej ve Varech si dělá větší a lepší jméno. Potvrzujeme to také výsledky a jsme rádi, že lidi za námi ve středu večer jezdí dvě hodiny do Prahy, klobouk dolů, patří jim velký dík.“

„Hlavně si ale musíme uvědomit, že ještě s Pardubicemi je Sparta trochu odstřelená od zbytku ligy. Je skvělá zpráva, že jsme tu vyhráli,“ těšilo slávistického odchovance, který si tak ojedinělý triumf vychutnával o to víc.

„Člověk v hlavě má, že teď hraje tady a vždycky si na to vzpomene,“ usmál se stále věrný příznivec sešívaných. „Ale nejde o primární motivaci.“