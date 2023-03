Zařídil pátý zápas. V jednoduchosti je krása, říká plzeňský útočník Pour

Kam řadíte tuhle trefu?

Rozhodně vysoko. Rozhodnout prodloužení v takovém zápase staví tuhle branku do vyšších příček.

Byl to podobný průběh jako v sobotu. Vedli jste, soupeř srovnal. Neznervózňovalo vás to?

Vůbec jsme si to nepřipouštěli. Pořád jsme se podporovali a hnali se vpřed. Věřili jsme, že to tentokrát zlomíme na svoji stranu. Jsme moc rádi, že se nám to povedlo.

Přesilové hry asi zatím nejdou tak, jak byste si přáli. Ale poslední vyšla. Změnili jste něco?

Trochu ano a naštěstí to vyšlo. Sehráli jsme ji jednoduše. V jednoduchosti je krása a povedlo se.

Jaké byly pokyny trenérů před prodloužením?

Pořád stejné. Hrát srdcem, nechat na ledě všechno a ukázat sílu týmu, která je velká. Chtěli jsme odměnit také naše fantastické fanoušky, kteří nás po celý zápas podporovali.

Liberecký obránce T.J. Melancon drží puk před napadajícím plzeňským forvardem Jakubem Pourem.

Začíná se přiostřovat. Jsou už nějaké dvojičky hráčů, které se vyloženě nemusí?

Samozřejmě, je to play off, úplně jiná soutěž než základní část. S Libercem hrajeme prakticky obden, někteří hráči už na sebe mohou mít nějakou zášť a averzi. Ale všechno je stále v rámci fair play.

Je teď na vaší straně trochu psychická výhoda?

Uvidíme. My chceme zápas zvládnout a věřím, že sílu na to máme.

Jak náročný je to styl hokeje?

Samozřejmě hodně náročný. Na druhou stranu, nás to odměnilo tím, že jsme zápas zvládli. Tím, že večer skončí vítězstvím, se vám spousta energie vrátí zpátky. Vidět pak naše fanoušky a rodiny, jak se smějí a mají takovou radost, to vás hned zase nabudí.

Co říkáte na výkony gólmana Dominika Pavláta?

Neskutečný, opravdu neskutečný výkon! Nejen dnes, drží nás ve všech zápasech. Jsme strašně rádi, že máme takového brankáře.