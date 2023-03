Čas 70:45. A hokejisté Plzně odmítli konec série s Libercem

„Oslabení nebudu komentovat,“ skřípal zuby liberecký trenér Patrik Augusta. „Bylo to další vyrovnané utkání. V sobotu jsme byli šťastnější my, tentokrát Plzeň. Jdeme do zápasu číslo pět a u nás v Liberci si to rozdáme o postup.“

1:3. 2:1. Víkendové výsledky v Plzni potvrzují, že týmy ze sebe vydávají všechno. A jak to v play off bývá, nebojuje se jen na ledě. Zatímco Škoda po třetím duelu vetovala sudího Hejduka a poukázala mimo jiné na neodpískané zakázané uvolnění před vítěznou trefou Bílých Tygrů, na podnět Severočechů zase dostal dvouzápasový trest a finanční pokutu plzeňský útočník Hrabík za atak na Najmana.

„Liberec podal protest, má na to právo. Takhle to dopadlo, Kryštof nám samozřejmě chybí, je to pro nás velmi cenný hráč. Ale dnes to kluci urvali i za něj,“ konstatoval trenér Škody Petr Kořínek.

Jeho tým dřel do úmoru, měl tlak, několikrát se dostal do přečíslení. Ale ujala se až jemná Mertlova teč Zámorského střely ve druhé třetině. Na tu však v přesilové hře ve 31. minutě zareagoval Flynn, po rychlém průniku trefil mezeru mezi betony Pavláta. Gólman Plzně se však několikrát „vykoupil“, jeho skvělé zákroky daly domácím šanci rozhodnout. „Kluci to odmakali. Teď je to 50 na 50 a my se nikdy nevzdáme,“ prohlásil Kořínek.

V úterý se hraje v Liberci od 19 hodin. „Bude to boj o každý metr, rozhodnou maličkosti,“ řekl kouč.