Půst hokejistů Hradce Králové končí zápasem ve speciálním režimu

Vzhledem k historickému postupu do finále extraligy byl letní hokejový půst kratší než v minulých sezonách. Hradeckým to přesto připadalo jako věčnost. Ve čtvrtek hokejistům zápasový oddech po více než čtvrt roce končí, a to utkáním s partnerským Kolínem – označovaným jako duel ve speciálním režimu.