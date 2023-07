Finalista opět na ledě. Hradec zapracovává posily a čeká na verdikt o dopingu

Zápasy? Tak, jak jsme chtěli (hek) Přestože si hokejisté hradeckého Mountfieldu poprvé v historii zahráli extraligové finále, na to, aby se popáté kvalifikovali do Ligy mistrů, jim to nestačilo. Na účasti v sezonách 2017/18, 2018/19 a 2019/20 a v té minulé tak sice nenavážou, ale letní program, který byl zápasy v základní části této soutěže vyplněn, bude pro Mountfield i tak kvalitní. „Řekl bych, že zápasy máme přesně tak, jak jsme chtěli,“ řekl k letnímu zápasovému programu, jenž bude předcházet vstupu do extraligy, hlavní kouč Martinec. Hradecký trenér Tomáš Martinec. Vedení klubu a realizační tým se tak stejně jako loni může spolehnout na to, že hráče prověří výhradně kvalitní zahraniční konkurence. Vše začne 10. srpna proti Kolínu, ale další soupeři už budou výhradně z ciziny. Mountfield čekají měření sil s Banskou Bystricou, účastníky mezinárodní rakouské soutěže Fehérvárem a vídeňskými Capitals (s těmi dvakrát), dále Eisbären Berlín a trojicí elitních švýcarských celků – Zugem, Ženevou a Ambri-Piottou. S nimi se Mountfield utká pod Alpami v Sursee, s Zugem a Ambri-Piottou půjde o turnajovou prověrku. „Sháněli jsme co nejkvalitnější týmy, které nás hodně prověří a ukážou, jak na tom jsme. Důležité je, abychom byli všichni zdraví a mohli to odehrát v co nejkompletnější sestavě,“ uvedl Martinec.