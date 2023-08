Zápřah v Sursee pomůže stmelit tým, vyhlíží hradecký asistent Frühauf

Od středy do soboty, tedy ve čtyřech dnech, v Sursee sehrají tři zápasy s předními švýcarskými týmy. Dnes s Zugem (19:00), zítra se Ženevou (19:00) a v sobotu s Ambri-Piottou (18:30).

„Bude to náročný program hlavně kvůli té dlouhé cestě. Musíme se na to přichystat, ale i tohle stmeluje tým a vytváří zdravý teambuilding,“ uvedl před cestou do Sursee Peter Frühauf, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince.

Jaké místo má tento turnaj v přípravě vašeho týmu a jak jste i s přihlédnutím k němu vybírali sestavu v minulých zápasech?

Program tam bude náročný, proto jsme se snažili zapojit co nejvíc hráčů, abychom je měli v zápřahu a aby na turnaj byli připravení. Někteří naopak dostali volno, aby si odpočali. Chceme tam předvést náš nejlepší hokej.

Nabízelo se vzít co nejvíc hráčů, jak jste to řešili?

My jich nemůžeme vzít dva autobusy, i když nás jede dost. Někteří hráči samozřejmě do všech utkání nenastoupí, musíme respektovat i to, že Kolín má též svůj program, takže to není takový zásah.

Máte výhodu v tom, že kvůli výpadku v přípravě vám chybějí jen brankář Bartošák a obránce Jank, nově se k nim přidal útočník Jasper. Je to ve srovnání s loňským rokem, kdy už na začátku sezony měl tým sedm zraněných, pozitivní?

Je to tak. Vysloveně zraněných hráčů máme opravdu málo, což svědčí o dobré přípravě. Víme, že sezona je dlouhá, ale pokud to vydržíme co nejdéle, bude to skvělé.

Proč to bylo loni jinak? Jinačí přípravou?

Nemusí to být jen špatnou přípravou. Někteří hráči si mohou přenést zranění z předcházející sezony a nestihnou ho doléčit, hodně jich trénuje individuálně a tam se tréninkový proces nedá u každého úplně kontrolovat.

Posledním před odjezdem do Švýcarska bylo vítězné utkání s Vienna Capitals, které jste 4:1 vyhráli. Jak jste byli spokojeni?

Byli jsme spokojení s tím, že chlapci zvládli zápas výsledkově. Měli jsme v tom utkání velmi dobré pasáže, ale stále máme i pasáže, kdy jsme laxní na puku a v soubojích. To musíme odbourat do začátku extraligy, protože ta je velmi kvalitní a soupeři by to určitě uměli využít více než ti z Vídně.

Stejně jako v předcházejících přípravných zápasech byli vaši hráči často vylučováni. S trochou nadsázky lze říct, že jste pilovali hru v oslabení, což asi nebyl záměr.

Našich vyloučení bylo opravdu hodně, na můj vkus jsme jich měli moc v každém zápase. Jestli dobře počítám, tak se blížíme někde k číslu dvacet, což je na tři zápasy a na to, že hrajeme přípravu, opravdu hodně. Musíme to brát jako výstrahu, tohle nás může stát zápasy. Na druhou stranu jsme oslabení parádně odbránili a třeba právě proti Vídni dobrý výkon předvedl gólman. Důležité bylo, že jsme zůstali aktivní, nedopustili jsme, abychom dostali gól, a sami jsme byli nebezpeční.